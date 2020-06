Lexus UX 300e: silenziosità da vertice

Di Tommaso Giacomelli martedì 16 giugno 2020

Lexus UX 300e è il nuovo crossover che fa della silenziosità nell'abitacolo una prerogativa imprescindibile, raggiungendo un nuovo standard di qualità nella sua categoria

Il nuovo crossover Lexus UX 300e ha ricevuto un miglioramento per quanto riguarda il telaio, la trasmissione e l'isolamento dell'abitacolo per stabilire un nuovo standard di qualità a livello di silenziosità. La ricerca di un abitacolo "tempio del silenzio" è una vera e propria prerogativa del Brand giapponese, fin dal lancio nel 1989 della berlina LS 400, che stabilì un primato nella categoria. “Un abitacolo tranquillo è una parte essenziale del DNA del nostro marchio, e questa prima Lexus completamente elettrica ha dato ai nostri ingegneri l'opportunità di far emergere questa qualità come mai prima d'ora”, commenta Pascal Ruch, responsabile di Lexus Europe.



Silenziosità al potere

La riduzione al minimo del NVH (rumore, vibrazioni, ruvidità) permette al conducente di rilassarsi nella tranquillità dell'abitacolo, eliminando quasi tutti i disturbi esterni come il vento e il rumore del fondo stradale che si noterebbero in un'auto convenzionale. Lo spessore e il peso del pacco batteria sotto il pianale fungono da barriera fonoisolante naturale, mentre sono state aggiunte coperture sotto il pavimento e rivestimenti dei parafanghi per ridurre la quantità di rumore causato dal contatto con piccoli sassi, sporco, acqua e asfalto. La nuova e compatta unità di controllo PCU dell'auto è installata sulla traversa principale del vano motore per garantire meno rumore e vibrazioni. Il crossover nipponico è dotato di paratie aerodinamiche nella parte inferiore della griglia anteriore, che si aprono e si chiudono automaticamente a seconda dello stato della batteria, riducendo il coefficiente di resistenza aerodinamica dell'auto da 0,33 a 0,31. Anche questo permette un abbassamento della percezione del rumore.



Bassa rumorosità

Per questa vettura sono stati scelti degli pneumatici da 18", che evidenziano la silenziosità di UX 300e ed enfatizzano l'eccezionale stabilità nell'handling, mentre quelli da 17" offrono il più basso RRC (Rolling Resistance Coefficient – Coefficiente di resistenza al rotolamento) tra pneumatici simili, fornendo sia un'elevata reattività che eccellenti prestazioni NV. L'auto è inoltre dotata di vetri acustici per ridurre il rumore del vento ad alta frequenza con ampio utilizzo di schiume e materiali di smorzamento che riducono sia i suoni della trasmissione BEV che il rumore proveniente dalla strada. Questo include uno strato aggiuntivo di isolante installato sotto la moquette, mentre uno smorzatore sul cruscotto riduce ulteriormente i livelli di rumorosità dell’abitacolo.