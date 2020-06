Skoda: una grande tradizione anche su due ruote

Di Tommaso Giacomelli venerdì 5 giugno 2020

Skoda non è sinonimo solo di automobili, infatti vanta una più che centenaria tradizione nel campo delle due ruote a pedali. Attualmente sono moltissimi i modelli della gamma bici di Skoda

Skoda è un Marchio conosciuto specialmente per le sue automobili, e nell'ultimo periodo sta vivendo anche un periodo florido sia a livello di produzione che di successo commerciale, ma non è soltanto questo. Il Brand di origine boema ha una grande tradizione anche nel mondo delle due ruote, più precisamente in quello delle biciclette. Sono 125 gli anni di storia di questo Marchio, e tutto è cominciato con la produzione di bici grazie a Václav Laurin e Václav Klement, un settore che viene portato avanti ancora oggi con un certo profitto. Da 16 anni Skoda è official partner del Tour de France, la più importante rassegna ciclistica al mondo, attraverso la fornitura delle auto alla direzione gara, all'organizzazione e a molti dei Team impegnati.



L'attuale produzione

Skoda, oggi può contare su 17 modelli diversi, dalle biciclette per i bambini, alle city bike, fino a quelli più performanti strutturati per il ciclismo su strada, alle mountain bike a pedalata assistita. Le biciclette di Skoda sono ordinabili direttamente in Concessionaria. Sicuramente tra le proposte più interessanti ci sono le e-mountain bike “EMTB full” e “EMTB”, la prima con sospensioni anteriori e posteriore. Entrambe sfruttano il movimento Shimano STEPS E7000 e la batteria STEPS BT-E8010 con capacità di 504Wh. Tra i modelli elettrificati ci sono anche le EBIKE ed E-BIKE lady.

I modelli KID16, KID 20 e KID 24 sono invece rivolti ai più piccoli e hanno ruote con diametri da 16” a 24”. Immancabili i modelli racing, caratterizzati da materiali e tecniche costruttive di alto livello, che trovano la massima espressione nella ROAD ELITE, del peso di soli 7,9 kg grazie al telaio in fibra di carbonio ultra-leggero, con componentistica Shimano ULTEGRA-R8000 e cerchi DT Swiss con pneumatici tubeless. Tra i modelli di mountain bike tradizionali troviamo le MTB 29 FULL, MTB 29 e MTB LADY. La versione MTB 29 FULL è dotata di telaio in carbonio, cambio SRAM Eagle e sospensioni DT Swiss con 100 mm di escursione.

Tra quelle dedicate alla città e fedeli alla tradizione ci sono le VOITURETTE e CITY, che vengono affiancate dalla CITY LADY, tutte caratterizzate dal cambio Shimano a 7 rapporti, a cui la VOITURETTE aggiunge la soluzione della trasmissione a cinghia, per una pedalata particolarmente piacevole. A questo lungo elenco non poteva restare fuori la STRETCHGO, un modello ripiegabile che trova facile posto nel vano bagagli dell’auto.