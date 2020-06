Citroen C3: info e prezzi della versione restyling

Di Dario Montrone giovedì 4 giugno 2020

Partita la prevendita della nuova Citroen C3 restyling, in arrivo sul mercato italiano a settembre e disponibile con numerose novità

A settembre partirà sul mercato italiano la commercializzazione della Citroen C3 restyling, già in prevendita al prezzo base di 14.100 euro. A livello di motorizzazioni, sarà disponibile con il propulsore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 83 CV e 110 CV, quest'ultima anche in abbinamento al cambio automatico EAT6 a sei rapporti e affiancata dal motore diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV di potenza. La gamma, invece, sarà declinata negli allestimenti Live, Feel e Shine.

Inoltre, la rinnovata Citroen C3 sarà proposta con il pacchetto Feel Pack completo di climatizzatore automatico, sistema multimediale Touch Pad con il display touch screen da 7,0 pollici e la funzione Mirror Screen, autoradio digitale Citroen Connect Radio DAB, copricerchi 3D Steel&Style da 16 pollici di diametro, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, fari fendinebbia e Airbump, nonché con il pacchetto Shine Pack completo di retrocamera, cerchi in lega diamantati Vector da 17 pollici di diametro e ambiente Armonia Techwood per l'abitacolo.

Tutte le novità a livello di personalizzazioni

Infine, tra le novità della nuova Citroen C3 restyling figurano le nuove colorazioni Elixir Red e Spring Blue per la carrozzeria, il pacchetto Pack Color nella nuova tinta Emerald Blue per le modanature dei fendinebbia e gli Airbump, l'opzione bicolore con la nuova tinta Emerald Blue per il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori e i montanti posteriori, le nuove decorazioni Red, Techwood ed Emeraude per il tetto e i montanti posteriori, più i nuovi ambienti Emeraude e Techwood per l'abitacolo.