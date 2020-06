Toyota Hilux: tutte le novità del restyling

Di Dario Montrone giovedì 4 giugno 2020

Il rinnovato pick-up Toyota Hilux sarà disponibile con il nuovo motore diesel 2.8 D-4D da 204 CV di potenza, mentre al top di gamma figurerà l'allestimento Invincible

Ecco la versione restyling del pick-up Toyota Hilux, in arrivo anche sul mercato italiano entro fine anno. Tra le novità figura il motore diesel 2.8 D-4D da 204 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima che, in abbinamento sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico a sei rapporti, accelera da 0 a 100 km/h in circa dieci secondi, mentre consumi ed emissioni ammontano rispettivamente a 7,8 litri di carburante per 100 km e 204 g/km di CO2.

Inoltre, il nuovo Toyota Hilux restyling è riconoscibile per i gruppi ottici a led sia anteriori che posteriori, i cerchi in lega da 18 pollici di colore nero, la gamma cromatica ampliata alla nuova tinta Oxide Bronze Metallizzato e il display centrale da 8.0 pollici, tra l'altro dotato anche delle integrazioni Apple Car Play e Google Android Auto. La dotazione di serie prevede anche il dispositivo Smart Entry, l'avvio a pulsante, il navigatore satellitare, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, più l'impianto audio JBL Premium da 800W con nove altoparlanti, l'amplificatore a otto canali e la tecnologia Clari-Fi.

L'allestimento Invincible al vertice

Il top di gamma del rinnovato Toyota Hilux è rappresentato dall'allestimento Invincible, caratterizzato da elementi specifici della carrozzeria come la calandra, i paraurti, la piastra sottoscocca, i passaruota, le maniglie, i cerchi in lega e il portellone posteriore dedicati. Sono previste caratteristiche specifiche anche nell'abitacolo, come la strumentazione, le finiture metalliche e cromate di colore nero, la chiave smart entry dedicata, l'illuminazione delle portiere sia anteriori che posteriori di colore clear blue e gli interni in pelle traforata bicolore.

Il pick-up Toyota Hilux restyling è disponibile nelle varianti Single Cab a cabina singola, Extended Cab a cabina estesa e Double Cab a doppia cabina. La capacità di carico utile della versione 4x4 a trazione integrale, invece, è stata incrementata fino ad una tonnellata. Infine, tra gli accessori dedicati figurano il rollbar in resina, il tonneau cover e il pratico hardtop.