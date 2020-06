Opel Mokka avrà un nuovo cockpit interamente digitale

Di Tommaso Giacomelli giovedì 4 giugno 2020

La nuova Opel Mokka promette di essere una vettura davvero interessante e moderna, in cui farà esordio un nuovo cockpit completamente digitale

La nuova generazione di Opel Mokka scalpita per essere presentata, nel frattempo nuovi dettagli vengono fatti presenti alla stampa. Una delle grosse novità che propone il SUV del fulmine è l'innovativo cockpit interamente digitale, che farà il suo esordio su questo modello e che prende il nome di Opel Pure Panel. Oltre a essere contraddistinto dalla totale digitalizzazione, al tempo stesso prevede una riduzione drastica del numero dei pulsanti. Una soluzione che potrebbe promettere un certo grado di fascino e modernità.



Caratteristiche

Il nuovo cruscotto è formato da alcuni schermi allungati, capaci di fornire le più recenti tecnologie digitali e le informazioni più importanti per il conducente, come la gestione dell'energia per la versione elettrica di questo modello. In più, il numero minimo di pulsanti, garantisce un certo equilibrio tra digitalizzazione e funzionamento puramente intuitivo. Una soluzione pensata per essere alla portata di tutti, anche per chi non è un mago della tecnologia. Mark Adams, Vice President Opel Design, ha spiegato: “Con il nuovo Mokka offriamo l’Opel Pure Panel ai nostri clienti per la prima volta. I display di grandi dimensioni, perfettamente integrati in un formato orizzontale, un numero minimo di controlli fisici e chiare informazioni digitali pulite, creano insieme un’esperienza ottimizzata per il cliente”.

A livello estetico, il design è stato completamente rinnovato e sarà basato sulla nuova piattaforma CMP (Common Modular Platform), in grado di poter lavorare sia sui motori a combustione che su quelli a batteria. Secondo quanto annunciato dal Brand tedesco, il peso sarà ridotto fino a 120 kg, nonostante dimensioni quasi identiche. In più la dicitura X scomparirà definitivamente dal modello. Nella versione 100% elettrica della nuova Opel Mokka, le batterie saranno installate in basso nel pianale del veicolo, in modo da abbassare il baricentro e allo stesso tempo aumentare la rigidezza torsionale di un ulteriore 30%. Un dato che regalerà un certo beneficio all'esperienza di guida.