DR F35: il nuovo SUV medio italiano

Di Junio Gulinelli mercoledì 3 giugno 2020

La Casa molisana presenta il nuovo SUV. Più grande della DR 5.0 e con prezzi a partire da 23.900 euro





Il marchio molisano DR ha presentato una new entry per la sua gamma, la F35. Si tratta di un SUV medio da 447 cm di lunghezza e un passo di 267 cm che si posiziona in listino al di sopra della DR 5.0 lanciata lo scorso marzo.

Look personalizzato, dimensioni generose

La nuova DR F35 esteticamente si caratterizza per il frontale con la griglia personalizzata, 4 prese d’aria e uno kid late in tinta. Il design della carrozzeria si ispira allo scorrere fluido dell’acqua e si distingue per la linea di cintura ondulata e, soprattutto, per un coefficiente aerodinamico tra i più bassi della categoria (Cx 0,338). I gruppi ottici posteriori a LED sono costituiti da tre elementi di luce verticale che creano un effetto di design funzionale e ricercato. I cerchi in lega da 19 pollici di serie ed il doppio tubo di scarico integrato nello skid plate posteriore, contribuiscono, infine, a darle un look aggressivo.

Interni: ricca dotazione di serie

All’interno della DR F35, sulla plancia dalle linee pulite ed essenziali spicca il touch screen da 9 pollici che fa da interfaccia al sistema di infotainment di ultima generazione con connettività smartphone (Apple CarPlay ed Android mirror screen). Il quadro strumenti, LCD da 7 pollici, prevede la possibilità di scegliere tra tre temi/cromie (Dynamic, Fantasy, Passionate). Accensione e spegnimento del motore con il tasto Start/Stop, keyless, 4 telecamere con visione a 360° (solo sull’automatica), park assist con 8 sensori di parcheggio e telecamera posteriore, interni in ecopelle, sedili anteriori riscaldabili (solo sull’automatica), clima e tetto panoramico, con apertura parziale, di ben 92 cm, completano la dotazione di serie.

Solo un motore: benzina o Gpl

La DR F35 viene proposta con un unico propulsore: il 1.5 turbo Euro 6D da 156 CV e 230 Nm, disponibile in versione benzina e Gpl. La trazione è anteriore e si può scegliere tra il cambio manuale o quello automatico doppia frizione a sei marce.

Il prezzo di listino della DR F35 è di 23.900 euro per la versione manuale, 25.900 euro per quella automatica. In entrambi i casi è disponibile l’alimentazione bimodale benzina/GPL con € 1.000 in più.