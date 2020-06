Nuova Lexus IS: il primo teaser della quarta generazione

Di Junio Gulinelli mercoledì 3 giugno 2020

La nuova berlina Premium giapponese sarà svelata il prossimo 9 giugno





La nuova Lexus IS si prepara alll’unveiling. La marca giapponese ha svelato la prima immagine di questa new entry che rinnoverà completamente la berlina lanciata nel 1998. Con questa quarta generazione il brand di lusso di Toyota recupererà uno dei suoi modelli di maggior esito e lo farà mantenendo le caratteristiche essenziali di questo modello: un formato a tre volumi, un design aggressivo e, molto probabilmente, la trazione posteriore.

Nuovo look

La nuova Lexus IS arriverà nel 2021 e, a giudicare dal primo teaser, sfoggerà un aspetto più moderno e sportivo, con influenze dirette della Lexus LS. Tra le luci e ombre del primo tesser, che inquadra il posteriore, si lasciano intravedere i nuovi gruppi ottici affilati e uniti da una fascia luminosa trasversale. Nella parte inferiore si affaccia un generoso diffusore che si contrappone alla coda piuttosto alta.

Trazione posteriore?

Le prime indiscrezioni puntano proprio sulla trazione posteriore, affidata a un nuovo sistema denominato “New N”, un architettura evoluta rispetto a quella della precedente IS presentata nel 2014. Il telaio inoltre riceverà una messa a punto specifica con sospensioni calibrate ad hoc, mentre all’interno sfoggerà un abitacolo più sofisticato ed elaborato.

La proposta meccanica della nuova Lexus IS potrebbe mantenere una certa continuità con quella attuale, includendo il quattro cilindri da 2 litri turbo con 245 CV e il V6 da 3,5 Litri declinato nei due step di potenza da 260 e 315 CV, anche se in Italia la precedente generazione fu commercializzata unicamente con la versione ibrida IS 300h.