Audi e-tron Bridge: il nuovo noleggio flessibile

Di Tommaso Giacomelli lunedì 1 giugno 2020

Audi presenta alcune soluzioni per il noleggio a lungo termine e per il finanziamento della e-tron, davvero a misura di cliente

Audi per favorire il passaggio e la conversione all'elettrico ha realizzato una filiera produttiva sostenibile, un network di ricarica molto esteso e delle formule finanziarie e di noleggio che tutelano e invitano il cliente a stare sereno. Alla progressiva elettrificazione della gamma e al servizio di ricarica e-tron Charging Service, che tramite un unico contratto e un'unica card consente di attingere energia a oltre 140mila colonnine in 24 Paesi europei, incluse le stazioni ad alta velocità IONITY, si affiancano molteplici soluzioni contrattuali volte ad agevolare l’accesso alla mobilità elettrica.



e-tron Bridge

Audi etronbridge è la soluzione che permette di avere la massima flessibilità nel noleggio a lungo termine di un modello a trazione elettrica prodotto a Ingolstadt. Audi assicura ai Clienti di Audi e-tron 50, Audi e-tron Sportback 50, Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro la possibilità di poter uscire senza oneri e anticipatamente dal contratto di noleggio tra il 6° e il 12° mese. In questo modo si può cambiare la propria e-tron o e-tron Sportback con un altro modello dei quattro anelli, optando per un nuovo contratto tra i prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services. La flessibilità e convenienza della formula e-tron Bridge è rafforzata dall'omaggio dei primi tre canoni e dall'assenza di anticipo nel caso di un contratto con durata di almeno 36 mesi.

Grazie a questa soluzione è possibile guidare per 3 anni e 45.000 chilometri la e-tron Sportback 50 quattro e la e-tron Sportback 55 quattro a fronte di un canone mensile di, rispettivamente, 1.464 e 1.680 euro che include una vasta gamma di servizi: immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, tre anni di bollo (ove previsto), due cambi di pneumatici (invernali ed estivi), vettura di cortesia tre anni di RCA e tre anni di manutenzione ordinaria – in base al programma Audi Premium Care – e straordinaria. Le uniche condizioni per accedere ad Audi e-tron Bridge, che contempla locazioni di 36, 48 o 60 mesi, consistono nella regolarità nel pagamento dei canoni e nella titolarità tanto del primo quanto del secondo contratto.



Audi Value

è la soluzione, anche per i privati, che garantisce tutti i vantaggi di possedere un'automobile senza sottostare agli oneri di gestione. Bollo, assicurazione RCA, manutenzione e assistenza rientrano nel canone mensile. Con i contratti retail con durata di almeno 36 mesi, ogni Cliente beneficia dell'omaggio di tre canoni. Comprensivo d'immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, tre anni di bollo (ove previsto), due cambi di pneumatici (invernali ed estivi), vettura di cortesia tre anni di RCA e tre anni di manutenzione ordinaria – in base al programma Audi Premium Care – e straordinaria. Servizi il cui valore complessivo compensa integralmente l’anticipo di 7.490 euro e anzi lo eccede del 30%.

La formula dell'acquisto finanziato è un'altra delle opportunità di Audi Value, che rende certo il valore futuro della propria Audi. La formula prevede un anticipo e il finanziamento solo di una parte del costo della vettura, consentendo così di contenere l’ammontare delle rate. Al temine del periodo contrattuale è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Scegliendo la e-tron Sportback nelle versioni 50 quattro e 55 quattro, il valore futuro garantito sfiora il 45% del prezzo della vettura. La rata mensile di Audi e-tron Sportback 50 quattro è contenuta in 800 euro – che diventano 1.000 euro per la top di gamma Audi e-tron Sportback 55 quattro – ed è comprensiva del piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km.

La flessibilità della formula Audi Value trova conferma nella definizione della rata mensile, sulla quale influiscono l’anticipo, la durata del contratto (2 o 3 anni) e la percorrenza chilometrica annuale. Al Cliente è data la possibilità di scegliere tra sei soglie chilometriche in funzione delle esigenze individuali. È così possibile spaziare in un ampio range compreso tra 10.000 e 40.000 km all'anno. A richiesta, sono disponibili servizi collegati quali l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty e prodotti assicurativi specifici.