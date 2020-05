Volkswagen e Ford: tre progetti nell'ambito dell'elettrificazione per sancire l'alleanza

Di Francesco Irace venerdì 29 maggio 2020

Tra i progetti è previsto che la piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen sarà utilizzata da Ford per un veicolo elettrico in Europa

L'alleanza globale tra Volkswagen e Ford viene sancita dal Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen che ha approvato ulteriori progetti nell’ambito della collaborazione con Ford Motor Company, annunciata l’anno scorso. Gli accordi definitivi saranno firmati a breve da entrambe le parti.



Tre progetti per iniziare

La prima fase della collaborazione prevede la realizzazione di tre progetti nell’ambito dell’elettrificazione e dei veicoli commerciali leggeri. L’alleanza globale Volkswagen-Ford - che non comprende la partecipazione incrociata - dovrebbe generare efficienze annuali per entrambe le aziende.