Bentley Flying Spur: posteriore dell'abitacolo da sogno

Di Rosario Scelsi giovedì 28 maggio 2020

Lusso e comfort a profusione nella Bentley Flying Spur. La casa inglese propone delle soluzioni speciali per chi siede dietro

L'allestimento dell'abitacolo di un'auto di lusso come la Bentley Flying Spur è una cartina di tornasole della qualità eccelsa di simili modelli, per questo la cura di ogni dettaglio viene gestita in modo maniacale. L'eccellenza, del resto, non può scendere a compromessi. Gli uomini della casa di Crewe lo sanno bene.

Una prova ulteriore giunge dalle opzioni offerte agli acquirenti della sfarzosa berlina, che hanno varie opportunità per confezionarsi al meglio anche la parte posteriore dell'abitacolo della loro auto da sogno.

Il ventaglio mette in mostra la competenza di Bentley nella creazione di una cabina moderna, tecnologica e unica. Sin dall'inizio dello sviluppo della Flying Spur l'attenzione dei progettisti si è focalizzata al meglio anche sulla parte posteriore dell'area abitabile, affinché i passeggeri seduti dietro sperimentassero lo stesso standard e la stessa qualità di vita di quelli accolti nella parte anteriore.

I clienti del raffinato modello hanno la possibilità di selezionare configurazioni uniche, in grado di soddisfare al meglio i loro desideri, attraverso una gamma di equipaggiamenti opzionali, fra cui i tablet Rear Seat Entertainment e il sistema audio Naim For Bentley, che riscrive le regole della riproduzione sonora in auto, per una qualità musicale difficile da credere.

Di particolare pregio anche il frigobar, che si trova tra i sedili posteriori, dietro il bracciolo centrale, che fa della Bentley Flying Spur il luogo ideale per lavorare o rilassarsi mentre si è in viaggio. "L'interno della nostra berlina di lusso - dice il responsabile del design degli interni Brett Boydell - è una straordinaria combinazione della più recente tecnologia integrata, di splendidi materiali e di grandi abilità progettuali. Il risultato è una qualità senza tempo, con uno stile che sarà ancora elegante e accattivante nei decenni a venire".

Fusione di elettronica all'avanguardia e di fine artigianato, questa vettura è la più avanzata mai costruita per il mercato dalla casa inglese. Al centro della cabina posteriore, il touch screen multifunzione a colori da cinque pollici consente agli occupanti di controllare molte funzionalità, come le opzioni dei sedili posteriori, il climatizzatore, le tapparelle e persino il movimento della mascotte del cofano.

I sedili offrono tante possibilità di regolazione e cinque modalità di massaggio, oltre alla ventilazione e al riscaldamento. I poggiatesta sono a comando elettrico e soddisfano le preferenze personali di ciascun passeggero. Utilizzando la vasta offerta del catalogo, i clienti della nuova Bentley Flying Spur possono scegliere fra quindici colori di pellame, per creare una specifica individuale.

Le cuciture e gli emblemi possono anche essere adattati alle proprie preferenze. Di particolare effetto i pannelli delle porte in pelle 3D e la trapuntatura a diamante loft dei sedili. Questa preziosa berlina offre la cabina più personalizzabile, comoda e tecnologica del marchio. Niente male, vero? Altre opzioni sono in fase di sviluppo per migliorare ulteriormente la parte posteriore dell'abitacolo e saranno presto svelate.