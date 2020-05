BMW: tante novità per la sua gamma

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 27 maggio 2020

È un periodo particolarmente florido per BMW, che da una parte lancia sul mercato dei nuovi modelli, e dall'altra aggiorna le vetture già presenti nel suo listino con equipaggiamenti e tecnologie più moderne

BMW sta vivendo un momento di grande attività, con il lancio di moltissimi modelli, ma non solo. Infatti, la novità più grande è l'adozione di un nuovo motore diesel da 3.0 litri, sei cilindri in linea, capace di sviluppare ben 21 cavalli in più per un totale di 286 CV rispetto alla vecchia versione. Anche la coppia aumenta di 30 Nm, arrivando fino a 650 Nm accessibile da 1.500 giri/min. Il motore è anche più pulito del suo predecessore, infatti utilizza un sistema ibrido leggero da 48 volt, che sarà disponibile a partire da questa estate in ben 51 modelli in tutta la gamma. Il diesel sfrutta gli ultimi sviluppi della BMW nel turbocompressore e nell'iniezione diretta common rail, sbloccando potenza extra e riducendo le emissioni.



Campo di applicazione del nuovo 3.0 litri diesel

Il motore sarà disponibile sulla Serie 7 (730d) sia in versione standard che a passo lungo, con trazione posteriore o integrale, nonché nei SUV X3, X4, X5 e X6 con il badge xDrive30d. Nel caso delle berline, il nuovo motore ha migliorato di 0,2 secondi lo sprint 0-100 km/h, che ora si assesta sui 5,9 secondi nel caso di vetture a trazione posteriore e sui 5,6 secondi per la versione equivalente equipaggiata con xDrive. BMW sta inoltre installando una specifica superiore del nuovo motore nei modelli 740d xDrive, 740Ld xDrive, X3 M40d, X4 M40d e X7 xDrive40d, per raggiungere uno standard di potenza superiore ai 340 CV (250 kW) e 700 Nm.



Novità Serie 2 Gran Coupè

Ci sono novità anche per la gamma che riguarda BMW Serie 2 Gran Coupè, che otterrà un nuovo motore a gasolio che equipaggerà la versione a trazione anteriore 218d. Si tratta di un quattro litri da 2,0 litri dalla potenza di150 CV (110 kW) e 350 Nm. A livello di prestazioni raggiunge gli 8,6 secondi da 0-100 km/h, e può essere equipaggiato con il manuale a sei velocità o con la trasmissione automatica Steptronic. Verrà presentata anche la Gran Coupé Serie 2 in versione 220d xDrive, che eroga 190 CV (140 kW) e 400 Nm scaricati a terra da entrambi gli assi attraverso il già citato Steptronic. L'accelerazione da 0-100 km/h viene registrata in 7,3 secondi.