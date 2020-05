BMW X2 xDrive25e: ultima frontiera dell'ibrido plug-in

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 27 maggio 2020

BMW lancia la X2 xDrive25e, una ibrida plug-in che verrà commercializzata a partire dal luglio del 2020. Prezzo di partenza di 47.250 euro

BMW sta dimostrando un impegno costante per la strategia di elettrificazione del Gruppo. Attualmente sono disponibili quattro modelli BMW X con trazione ibrida plug-in. La nuova BMW X2 xDrive25e presenta la quarta e ultima generazione della tecnologia BMW eDrive sviluppata per i modelli ibridi plug-in. In questo caso, la vettura adotta un motore elettrico che raggiunge una potenza di 70 kW/95 CV e una batteria ad alta tensione con un contenuto lordo di energia di 10,0 kWh, che consente un'autonomia completamente elettrica fino a 57 chilometri nel ciclo di prova legale dell'UE.



Caratteristiche

La nuova BMW X2 xDrive25e offre una combinazione unica di design estroverso, sportività versatile e tecnologia di azionamento elettrificata. Come abbiamo già detto, ha a disposizione un motore elettrico che raggiunge una potenza di 70 kW/95 CV e una batteria ad alta tensione con un contenuto lordo di energia di 10,0 kWh, al quale va aggiunto un propulsore a combustione a 3 cilindri, che eroga coppia alle ruote anteriori. Il motore elettrico, invece, è destinato ad alimentare le ruote posteriori. Nel complessivo, la potenza di sistema prodotta è di 162 kW/220 CV. creando così una configurazione ibrida a trazione integrale. Le prestazioni sono di tutto rispetto, infatti la BMW X2 xDrive25e accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi.



Migliorie

La X2 xDrive25e si presenta con un nuovo design frontale con superfici tese e senza fendinebbia, con un inedito colore esterno Phytonic Blue metallizzato e con dei fari a LED ora con luce integrata per il maltempo. Non manca poi il pacchetto business con informazioni sul traffico in tempo reale. Da sottolineare anche l'ampia gamma di BMW Charging, che aumenta il comfort durante la ricarica della nuova BMW X2 xDrive25e consentendo al conducente di viaggiare, per lo più, senza emissioni locali, ma con il solo motore elettrico. La BMW i Wallbox optional permette la ricarica completa della batteria ad alta tensione completamente scarica in 3,2 ore. La BMW Charging Card offre un comodo accesso alla più grande rete al mondo di stazioni di ricarica pubbliche.



Tre modalità di guida elettrica

Su questo SUV bavarese è possibile la guida elettrica in tre modalità operative: AUTO eDRIVE, in cui il sistema di guida intelligente garantisce l'interazione ottimale tra le due unità di potenza in tutte le situazioni di guida; MAX eDrive, che può essere attivata per il massimo utilizzo dell'azionamento elettrico fino a una velocità di 135 km/h; SAVE BATTERY, che consente al conducente di risparmiare la capacità della batteria per un uso successivo durante la guida in modalità puramente elettrica.



Prezzo ed equipaggiamento

Il lancio sul mercato è previsto per il luglio 2020, a un prezzo che parte da 47.250 euro. L'equipaggiamento di serie comprende cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore a due zone, climatizzazione ausiliaria e informazioni relative al sistema ibrido sul display di controllo. La nuova BMW X2 xDrive25e può essere ordinata nelle finiture Advantage, Advantage Plus, M Sport e M Sport X e tutte le opzioni della BMW X2 a motore convenzionale sono disponibili per il modello ibrido plug-in.