Hyundai: l'auto della polizia in Europa

Di Tommaso Giacomelli lunedì 25 maggio 2020

Hyundai è uno dei marchi più attenti al rispetto dell'ambiente, per questo le sue vetture sono tra le più scelte in Europa tra le forze dell'ordine

Sono tantissime le forze di polizia che hanno scelto come proprio veicolo una delle nuove auto a zero emissioni prodotte da Hyundai. Il Brand di origine coreana, grazie a questa attenta politica nei confronti dell'ambiente, è stata scelta per nutrire la schiera dei veicoli della polizia in tutta Europa. "L’apprezzamento dei veicoli a zero emissioni di Hyundai tra le forze di polizia in tutta Europa è una testimonianza della qualità e della versatilità di questi modelli. Il fatto che i nostri veicoli eco-friendly siano in grado di rispondere alle loro esigenze, oltre a quelle dei cittadini, dimostra come i nostri prodotti possano aiutare a rendere le nostre strade più sicure e più pulite", dice Andreas Christoph-Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe.



Italia

In Italia due esemplari di Hyundai ix35 Fuel Cell, prima generazione di veicoli a idrogeno del brand, sono al servizio delle Forze dell'Ordine nel Nord Italia. La prima, allestita per l’Arma dei Carabinieri, è stata consegnata nel settembre 2017 alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, mentre la seconda è in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino-Alto Adige e Belluno da marzo 2018. Le due vetture svolgono funzioni legate al pattugliamento, alla vigilanza e alla repressione dei crimini sull’A22 del Brennero. Sempre per il pattugliamento a emissioni zero, Autostrada del Brennero può contare anche su un esemplare di NEXO, modello che rappresenta la seconda generazione di veicoli Fuel Cell Hyundai utilizzato anche dalle forze di polizia di Osnabrück in Germania e dalla Surrey Police nel Regno Unito.



Kona Electric molto presente

La Kona Electric è stata scelta in Svizzera, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. La polizia del Canton San Gallo in Svizzera ha aggiunto 13 Kona Electric alla propria flotta, lo scorso. Questo modello era l’unico sul mercato a rispettare i requisiti richiesti: oltre 100 kW di potenza, autonomia superiore ai 400 km e prezzo inferiore ai 50.000 CHF. Nei Paesi Bassi, i corpi di polizia delle regioni centrali e dell'est del Paese, oltre a quella di Amsterdam, stanno testando l’adeguatezza della Kona Electric per il pattugliamento. In Spagna viene usata dalle forze di polizia di Valencia, mentre nel Regno Unito dalla Sussex Police e dalla North Wales Police. Il dipartimento dell’Hampshire Police riceverà il prossimo mese altri nove esemplari del SUV compatto 100% elettrico.



IONIQ in Spagna

Anche la IONIQ è stata scelta, anche grazie alle sue tanti varianti (ibrida, elettrica o ibrida plug-in) dalle forze dell'ordine in terra iberica. La sua versione completamente elettrica, IONIQ Electric, è ora utilizzata in Spagna dalle forze di polizia di Guadalete e Bilbao.