Rolls-Royce Cullinan: incredibile replica in scala 1:8

Di Rosario Scelsi lunedì 25 maggio 2020

Un modello in miniatura della Rolls-Royce Cullinan perfettamente eseguito, per la gioia dei clienti della casa dello spirito d'estasi

La Rolls-Royce Cullinan è proposta dalla blasonata casa inglese anche in scala 1:8. Il risultato è una perfetta replica in formato ridotto, che riproduce il SUV d'oltremanica con cura fedele in ogni dettaglio. I clienti possono personalizzare l'opera, per concedersi un pezzo unico, che sia quanto più vicino al loro modello a grandezza naturale.

Guardando questa realizzazione vengono in mente le parole pronunciate a suo tempo da Sir Henry Royce, quando disse: "Le piccole cose fanno la perfezione, ma la perfezione non è cosa da poco".

Ogni Rolls-Royce Cullinan in scala è realizzata scrupolosamente a mano, secondo le specifiche dell'acquirente, facendo appello ad oltre 1.000 singoli componenti. Il processo di realizzazione può richiedere fino a 450 ore, oltre la metà del tempo necessario per costruire una Cullinan stradale negli stabilimenti di Goodwood, nel West Sussex.

La replica è dipinta a mano utilizzando le vernici del campionario Rolls-Royce; poi viene lucidata secondo le precise specifiche del marchio. Sotto il cofano c'è una fantastica riproduzione dell'iconico motore V12 da 6,75 litri. Le luci esterne perfettamente funzionanti sono gestite da un telecomando a marchio Cullinan.

All'apertura delle portiere, vengono svelate le pedane illuminate, che conducono ad un interno progettato ed eseguito coi materiali, l'abilità e l'attenzione ai dettagli del modello in scala reale. Dai ricami dei poggiatesta alle finiture in legno, fino alle cuciture dei sedili, è un fiorire di adesioni al SUV originale, che viene replicato con precisione sorprendente.

Presentata in una vetrina lunga quasi un metro, la replica della Rolls-Royce Cullinan è fissata su una base nera lucida montata su uno zoccolo che consente di apprezzarla da tutte le angolazioni. Il finestrino in perspex può essere rimosso per visualizzare in dettaglio le minuterie delle portiere, del bagagliaio e del vano motore.