Fiat 500 elettrica: da luglio in produzione a Mirafiori

Di Junio Gulinelli lunedì 25 maggio 2020

Lo storico stabilimento torinese si prepara a produrre la prima 'Cinquecento' a batterie





Con Cassino pronta a ripartire con la produzione della Giulia e della Stelvio e Grugliasco e Mirafiori riaperte a partire da questa settimana, Fiat annuncia che da Luglio, proprio nello storico stabilimento torinese inizierà la produzione della nuova generazione della Fiat 500 elettrica.

Mirafiori si prepara all'elettrificazione della 500

In realtà i primi modelli di pre-produzione e quelli che serviranno ai test e ai collaudi sono già sulle linee di montaggio ma sarà solo a luglio che partirà la grande produzione in serie della city car dell’ex lingotto a batterie, con un mese di ritardo. Intanto comunque a Mirafiori ci si prepara per questa svolta storica all’elettrico, con la realizzazione di un sistema V2G (Vehicle-To-Grid), realizzato insieme a Engie, e un centro per la produzione propria di batterie.