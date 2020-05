Ford Ranger Thunder: versione speciale in serie limitata

Di Dario Montrone lunedì 18 maggio 2020

Tutte le caratteristiche del pick-up Ford Ranger Thunder, la nuova versione speciale che sarà prodotta in soli 4.500 esemplari

Per la fine dell'estate è previsto il debutto della nuova versione speciale Thunder in serie limitata del pick-up Ford Ranger, prodotta in soli 4.500 esemplari per il mercato europeo. Disponibile nella variante a doppia cabina, è equipaggiata con il motore diesel 2.0 Ecoblue biturbo da 213 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a dieci rapporti con il dispositivo Adaptive Shift Scheduling, nonché alla trazione integrale.

Esteticamente, il nuovo Ford Ranger Thunder è riconoscibile per la colorazione Sea Grey della carrozzeria, i cerchi in lega da 18 pollici di colore nero, i dettagli della calandra di colore rosso, i fari a led con le cornici di colore scuro e la finitura di colore Nero Ebano per la calandra, il paraurti posteriore, la soglia battitacco e le maniglie delle porte. Inoltre, sono previsti i badge Thunder ad effetto tridimensionale su porte e portellone, quest'ultimo caratterizzato dal logo Ranger di colore nero opaco.

Caratteristiche specifiche anche per abitacolo e cassone

Tra le principali caratteristiche del nuovo Ford Ranger Thunder figura anche la finitura 'powder coated' di colore Black Mountain Top per la copertura del cassone, ma anche per il rivestimento del vano di carico dotato del divisore. Infine, per quanto riguarda l'abitacolo, sono previsti gli interni in pelle con i dettagli a contrasto di colore Rosso Thunder e le cuciture coordinate per il volante, i sedili ed il cruscotto, più i tappetini neri e la pedaliera illuminata di rocco.