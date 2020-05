Fiat 500 e Panda Hybrid: adesso con D-Fence Pack

Di Tommaso Giacomelli lunedì 4 maggio 2020

Fiat 500 e Panda Hybrid arrivano sul mercato con un nuovo pacchetto per sanificare l'abitacolo, chiamato D-Fence Pack. Previsto anche un nuovo agevole finanziamento

L'Italia si rimbocca le maniche e lo fa anche Fiat, che vuole ripartire con le sue due regine tra le citycar, la Fiat 500 e Panda Hybrid. Le due vetture torinesi con motorizzazioni mild-hybrid sono state presentate poche settimane prima del lockdown del Bel Paese, e adesso sono il simbolo di una rinascita del mondo delle quattro ruote. In un momento di sfiducia e di paura per il mezzo pubblico, quello individuale vede una certa riscoperta, e in questo scenario si intromettono prepotentemente queste due vetture che sono tanto attente all'ambiente e al portafoglio.



Finanziamento FCA-Bank

Abbiamo detto come queste vetture siano attente anche al portafoglio degli italiani, per questo motivo è stato lanciato un finanziamento da parte di FCA Bank, che permette di avere una Panda a partire da 3 euro al giorno e una 500 da 4 euro al giorno. Il finanziamento è senza anticipo, e si comincia a pagare a partire dal 2021. Per fare un paragone, una 500 Hybrid costa quanto due biglietti della metro di Parigi al giorno. Sicuramente un aiuto concreto per ripartire nel modo giusto.



D-Fence Pack

Su queste vetture sono stati introdotti tre nuovi dispositivi che aumentano la sicurezza e il benessere a bordo dell'abitacolo. Il primo è un Filtro Abitacolo ad alta performance che blocca il particolato e il 100% degli allergeni, in più riduce del 98% la formazione di muffe e batteri. Il secondo è un Air Purifier, che consente di purificare l'aria nell'abitacolo, perché filtra le micro particelle come il polline e i batteri. Il terzo è una lampada a Raggi UV, che aiuta a igienizzare tutte le superfici che si toccano dentro all'auto dal volante alla plancia. Questi tre sanificatori sono stati riuniti in un unico paccheto, chiamato D-Fence Pack, che per l'appunto aiuta a difendere l'igiene della propria auto. Queste due citycar sono le uniche sul mercato a produrre un sistema del genere.