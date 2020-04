Alfa Romeo Giulia GTA: info su prezzi e personalizzazioni

Di Dario Montrone giovedì 30 aprile 2020

Tutte le info ufficiali della nuova Alfa Romeo Giulia GTA, disponibile anche nelle speciali tinte bicolore in omaggio alla storica Giulia Sprint GTA

La nuova Alfa Romeo Giulia GTA, equipaggiata con il motore a benzina 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV di potenza e più leggera di circa 100 kg rispetto alla versione sportiva Quadrifoglio da cui deriva, è in vendita a 175.000 euro, mentre il prezzo della configurazione GTAm ammonta a 180.000 euro. Complessivamente, la vettura sarà prodotta in soli 500 esemplari.

La gamma cromatica della nuova Alfa Romeo Giulia GTA prevede le colorazioni Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal. Tuttavia, sono previste le tinte bicolori Ocra e Bianco come le 1750 GTAm del '70 e 2000 GTAm del '71 o Rosso e Giallo come l'antenata Giulia Sprint GTA che ha preso parte alle stagioni 1971 e 1972 del campionato turismo europeo, in abbinamento al numero laterale. Inoltre, la vettura può essere personalizzata a livello cromatico anche nella colorazione di componenti come le pinze dei freni, l'abitacolo, il rollbar, le cinture e le cuciture.

Massima personalizzazione e sportività

Per la nuova Alfa Romeo Giulia GTA è disponibile anche il pacchetto Experience Package, completo di casco Bell nella speciale livrea GTA, telo coprivettura Goodwool e corso di guida sportiva della Accademia di Guida Alfa Romeo. La dotazione di serie della configurazione GTAm, invece, comprende anche l'abbigliamento racing di Alpinestars completo di tuta, guanti e scarpe. Infine, è prevista anche la consegna presso la storica officina di Autodelta nel circuito di Balocco (VC).