Suzuki Jimny: le grafiche vintage Anni '80

Di Junio Gulinelli martedì 28 aprile 2020

In Giappone tra gli optional ci sono anche gli adesivi per tornare indietro nel tempo





Se siete tra i pochi fortunati che hanno potuto comprare la nuova Suzuki Jimny (la produzione è già stata infatti esaurita in tutta Europa) e se siete appassionati del retro, la nuova proposta di Suzuki Giappone vi calzerebbe a pennello. Peccato che viviamo in un altro continente. Nel suo mercato d’origine la piccola 4x4 nipponica potrà infatti godere di nuovi optional Anni ’80: gli adesivi speciali che le danno un tocco vintage.

Offroad Style

Offroad Style è la prima proposta che appare nel catalogo della Suzuki Jimny in Giappone. La grafica esclusiva sfoggia tre tonalità: nero, grigio e rosso per le stripes sul cofano. Stessa tonalità si mantiene sulle portiere e sulla linea di cintura sotto al finestrino posteriore. Senza contare il logo Real Offroad ben in vista.

Survival Style

Survival Style è il secondo allestimento speciale che Suzuki offre per la sua Jimny. In questo caso l’immagine della mini SUV è di tipo safari, con la carrozzeria color sabbia e decorazioni mimetiche. Perfetta per la caccia, insomma.

Heritage e Revival Style

Le Suzuki Jimny Heritage e Revival Style sono invece più adeguate per l’uso in città, con accenti in grigio e arancione per la linea di cintura. Ma la decorazione più vinta è la Revival Style con le stesse grafiche in bianco, rosa e viola, che caratterizzarono numerose Jimny Samurai alla fine degli Anni ’80 e a inizio degli Anni ’90.