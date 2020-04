Audi Q3: ecco la nuova versione 'mild hybrid'

Di Dario Montrone venerdì 24 aprile 2020

La nuova versione 35TFSI a benzina, disponibile anche per la SUV coupé Audi Q3 Sportback, prevede la tecnologia MHEV da 48V

La gamma italiana della SUV compatta Audi Q3 è stata ampliata alla nuova versione 35TFSI a propulsione ibrida 'mild hybrid', disponibile anche per la variante SUV coupé Q3 Sportback. Questa declinazione è equipaggiata con il motore a benzina 1.5 TFSI da 150 CV di potenza, abbinato al cambio sequenziale S tronic a doppia frizione, nonché dotato della tecnologia MHEV da 48V che fornisce il 'boost' elettrico da 12 CV di potenza supplementare e ulteriori 50 Nm di coppia massima.

Grazie anche ad altre specifiche caratteristiche tecniche come l'impianto frenante elettroidraulico, la frenata rigenerativa e il dispositivo COD (acronimo di Cylinder On Demand) che prevede la disattivazione dei cilindri, la nuova Audi Q3 35TFSI MHEV consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 6,7 litri di carburante, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h ammonta a 9,4 secondi. La Q3 35TFSI MHEV è in vendita da 37.900 euro, con la gamma declinata negli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition. La nuova Audi Q3 Sportback 35TFSI MHEV, invece, è proposta al prezzo base di 40.400 euro e negli allestimenti base, Business Plus ed S line edition.

Tutte le altre novità

Per la SUV compatta Audi Q3 sono previste altre novità, come la declinazione 35TDI con il propulsore diesel 2.0 TDI da 150 CV di potenza abbinato sia alla trazione integrale quattro che al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti, in vendita da 40.400 euro per la variante standard, oppure da 43.600 euro come Q3 Sportback. Infine, sono disponibili anche i nuovi pacchetti Outdoor con i tappetini in gomma antiscivolo e antitaglio, il box pieghevole da 32 litri per il bagagliaio, il guscio impermeabile per il vano di carico, il kit portabici per il tetto, il portasci o il box impermeabile da 360 litri sempre per il tetto ed i prezzi variano dai 500 euro del pacchetto Outdoor Bike Edition ai 750 euro del pacchetto Outdoor Box Edition.