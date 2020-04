McLaren Senna by Novitec: tuning estremo

mercoledì 15 aprile 2020

Il tuner tedesco mette le mani sull'hyper car d'Oltremanica erede della P1





Degna erede della McLaren P1 e unica rappresentante della gamma Ultimate Series di Woking, la McLaren Senna è attualmente una delle auto più veloci ed esclusive al mondo. Il suo design, un capolavoro aerodinamico, la sua struttura leggera in carbonio, così come il suo V8, la rendono una delle supercar di lusso più blasonate sul mercato, ma pur sempre con margine di miglioramento.

Quasi mille CV per il V8 da 4.0 litri

E qui entra in gioco Novitec, lo specialista tedesco, che ha messo mano alla hypercar d’Oltremanica per darle un look ancora più aggressivo e soprattutto ancora più potenza. Gli ingegneri Novitec hanno affinato l’elettronica del V8 da 4.0 litri spremendone tutta la sua potenzialità, fino a 915 CV a 7.100 giri e 888 Nm di coppia massima a 6.300 giri. L‘equivalente di 155 CV e 88 Nm in più rispetto alla McLaren Senna originale.

Ancora più veloce

All’upgrade meccanico vanno poi aggiunti anche i nuovi cerchi Vossen da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore e un sistema di scarico Novitec Race GTR in Inconel. Entrambi questi elementi contribuiscono ad alleggerire la McLaren Senna che vanta una relazione peso/potenza di 763 CV per tonnellata. Questo spiega anche le prestazioni migliorate: Novitec dichiara uno sprint da 0 a 100 km in 2,7 secondi, 6,5 secondi per raggiungere i 200 all’ora e una velocità massima di 335 km/h.