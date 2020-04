Ford Family Fun Hub: i giochi gratis per passare il tempo a casa

Di Junio Gulinelli martedì 7 aprile 2020

La Casa dell'Ovale blu crea un sito ad hoc per intrattenere grandi e piccoli durante la quarantena





La Casa dell’Ovale Blu si unisce ad altre iniziative, come ad esempio quella di Audi, per intrattenere le famiglie a casa per l’emergenza sanitaria del Coronavirus facendole immergere nel mondo delle auto con divertenti e interessanti passatempo.

Dalla pagina appositamente creata da Ford, Ford Family Fun Hub, si possono ad esempio scaricare i disegni da colorare di alcuni dei modelli tra i più iconici del marchio, come la Ford GT, la Ford Focus ST o il furgone Transit.

Altre attività che propone Ford nel suo Hub, sempre a sfondo automobilistico naturalmente, sono invece i classici giochi da settimana enigmistica tipo “Trova le differenze”, il tradizionale labirinto o il divertente “unisci i punti” con cui tutti possiamo, per alcuni istanti, diventare disegnatori di modelli come la neo-arrivata Ford Mach-E, la Ford Ranger o la Ford Puma.