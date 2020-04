Mazda: la nuova gamma 100th Anniversary Special Edition

Di Dario Montrone lunedì 6 aprile 2020

Per celebrare il centesimo anniversario di attività, ecco la gamma di Mazda nella versione speciale 100th Anniversary Edition

Entro la fine della primavera, Mazda introdurrà sul mercato europeo la versione speciale 100th Anniversary Special Edition per tutti i modelli della gamma, dalla utilitaria Mazda 2 alla media Mazda 6, dalla SUV piccola CX-3 alla compatta Mazda 3, dalla SUV compatta CX-5 alla roadster MX-5, senza dimenticare la nuova SUV coupé CX-30 e l'inedita MX-30 a propulsione elettrica.

Esteticamente, ogni vettura di Mazda nella speciale declinazione 100th Anniversary Special Edition sarà ispirata alla storica Mazda R360 Coupe, prima auto del costruttore giapponese introdotta esattamente sessant'anni fa nel 1960. Infatti, sarà riconoscibile per la carrozzeria bicolore bianco metallizzato Snow Flame White Pearl Mica e Bordeaux, quest'ultimo utilizzato anche per l'abitacolo. Inoltre, è previsto anche il badge esterno dedicato.

Dettagli estetici per ogni modello

Tra le altre caratteristiche della speciale configurazione 100th Anniversary Special Edition di Mazda figurano anche il logo 100th Anniversary per il coprimozzo dei cerchi in lega, il logo goffrato 100th Anniversary per i poggiatesta e il telecomando, nonché il badge 100th Anniversary per i tappetini.