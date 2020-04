Citroën: tanti giochi per passare il tempo in casa

Di Tommaso Giacomelli lunedì 6 aprile 2020

Citroën propone una serie di giochi e di attività pensate per i più piccoli e per i più grandi per affrontare il periodo in casa. Sul sito 30% di sconto

Citroën è un Marchio che in tutta la sua storia è sempre stata attenta ai bambini e alle sue esigenze, anche per creare un rapporto di simpatia e fidelizzazione, con dei potenziali futuri clienti. Lo stesso Andrè Citroën, fondatore della Casa, ebbe l'idea di regalare una piccola macchina di legno riproduzione della sua Type A a tutti i bambini, così che loro potessero riconoscerla fin da subito sulle strade. In questo periodo di quarantena, in cui le persone passano il loro tempo in casa, Citroën con la sua sezione lifestyle propone una serie di giochi per rendere questo periodo più piacevole. Il tutto è offerto al 30% di sconto sul sito dedicato.



Per i fornelli

Chi è che non passa un po' di tempo ai fornelli? La casa francese propone uno stampo per torte a forma di Citroën 2CV. Realizzata in silicone, la tortiera lascia libero spazio alla fantasia nella creazione dei dolci e permette di realizzare numerose ricette con modalità di cottura differenti: al forno, al micro-onde e anche nel congelatore. Ma non finisce qui, perché la Casa francese offre anche un cubo per tagliare i biscotti, ottimo per fare apprendere ai più piccoli l'arte della pasticceria. Sulle sue facce ha sei diversi stampini a forma di modelli di automobili (Type A, Type H, Traction Avant, 2CV, Ami 6 e CX) e consente di realizzare numerose creazioni gourmet.



Giochi da tavolo

Uno dei più classici giochi da tavolo è il Monopoly, ma stavolta è speciale perché si tratta del Monopoly Citroën Origins. Il gioco di società è stato interamente rivisitato sulla base delle stesse regole del Monopoli classico, però stavolta i giocatori acquistano, vendono e contrattano vetture Citroën. Massima attenzione ai costi di parcheggio e di assicurazione. In alternativa ecco il gioco di memoria “Citroën Origins”, ispirato ai modelli più emblematici della casa francese (Type A, B2 Caddy, Rosalie…). Disponibile anche il gioco di carte "Top Trumps"con 30 carte dei suoi modelli più rappresentativi, dal 1919 fino ad oggi. Su ogni carta sono descritte informazioni e caratteristiche di un modello specifico. Il giocatore che ha la carta con le migliori caratteristiche conquista tutte le altre carte e vince la mano. Il vincitore è colui che si aggiudica tutte le carte. Infine non potevano mancare le classiche carte da gioco, composto da 52 carte, offre numerose possibilità di gioco come ad esempio belote, poker, ramino, solitario, blackjack, 8 americano.



Per i più piccoli

L'attenzione è rivolta anche ai più piccoli con un garage in legno Citroën Origins che è il frutto di una creazione realizzata da Citroën con Janod. Progettata rispettando i colori del passato della Marca, questo garage è dotato di una pompa per il rifornimento di carburante, di autolavaggio con rulli, di un ascensore e diverse rampe di accesso, tutto sotto il controllo di tre simpatici addetti ai lavori. Disposto su due piani, offre una grande modularità e viene fornito con quattro macchinine in formato 3 pollici. Adatto ai bambini dai 3 anni in su. Per altri vi è sempre il cofanetto con cinque macchinine in legno Citroën Origins, dall'aspetto vintage, queste cinque automobiline in legno di faggio sono piacevoli al tatto e riproducono veicoli leggendari: 2 CV, Mehari, Type H, Traction Avant e Rosalie.