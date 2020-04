Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid: nel segno dell'elettrificazione

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 1 aprile 2020

La nuova Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid introduce nella gamma delle vetture di Goteborg un'alternativa dai contenuti interessanti. Vettura brillante, eco-friendly e dai consumi ridotti

Volvo non si ferma in questo particolare periodo storico, mostrando quelle che sono le novità circa il suo interessante modello XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid. La XC40 la conosciamo tutti come il SUV compatto di Goteborg, una vettura particolarmente riuscita per il suo armonioso design, che viene confermato anche in questa nuova versione Recharge T5 Plug-in Hybrid. Una sigla lunga ma che vuole mettere in chiaro fin da subito quali sono i suoi contenuti: "Recharge" è la dicitura con la quale la Casa svedese ha deciso di rappresentare ogni modello elettrificato della sua gamma, Plug-in Hybrid è chiaramente per distinguere la tecnologia a disposizione dalle altre (mild-hybrid e full electric).



Numeri importanti

Prima di andare ad analizzare le caratteristiche e la scheda tecnica della Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid, è bene soffermarci sui numeri che questo SUV compatto è stato riuscito di ottenere da quando è iniziata la sua commercializzazione. Lanciata nel settembre 2017 in Italia, da allora è stata scelta da ben 21.500 clienti, di cui ben 10.200 solo nel 2019 e addirittura 2.500 nei primi mesi del 2020, nel periodo precedente all'emergenza causata dal Coronavirus. L'order book del 2020 conta già 6.700 unità, di cui il 16% è rappresentato proprio dalla versione Recharge Plug-in Hybrid. L'obiettivo di Volvo è quello di ottenere un 15% di vendite Plug-in Hybird su tutta la gamma di tutti i modelli entro il 2020.



Sempre più amica dell'ambiente

La filosofia che sta alla base dei modelli di Volvo si trova tutto quanto in una parola di lingua svedese chiamata "Omtanke” che letteralmente significa "prendersi cura di...", in questo caso prendersi cura dell'ambiente e di tutto quello che ci sta intorno. Questa parola si sposa bene con il badge “Recharge” la nuova parola d'ordine che significa elettrificazione, una svolta eco-friendly che ha come obiettivi principali da raggiungere entro il 2025: ridurre del 40% il “carbon footprint” dai propri modelli; aumentare al 50% l’incidenza delle auto completamente elettriche nel totale vendite complessivo, ed il restante 50% per i modelli ad alimentazione ibrida; utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica delle nuove vetture; azzerare l’impatto sul clima delle proprie attività produttive globali.



Premia i più virtuosi

Volvo ha introdotto un metodo per stimolare i suoi clienti a un uso virtuoso della propria vettura ibrida. In che senso? Significa premiare coloro che al volante danno la preferenza alla guida in elettrico (o il più possibile, in ogni caso). Questo vale per coloro che al primo anno dall'acquisto di XC40, previo utilizzo della App OnCall con registrazione delle modalità di impiego della vettura, consentono a Volvo di determinare quanta energia elettrica sia stata utilizzata e quante volte il veicolo sia stato ricaricato. In questo modo, Volvo Italia calcola l'importo che verrà rimborsato. Inoltre, è in fase di definizione un accordo fra Volvo ed Enel X per lo sviluppo di una Wallbox dedicata.



Sviluppata su piattaforma dedicata

La Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid nasce sulla piattaforma CMA-Compact Modular Architecture, dedicata proprio ai modelli compatti elettrificati della Casa di Goteborg e che ha debuttato proprio sulla XC40 e che entro fine anno si arricchirà con la 100% elettrica XC40 Recharge. La grande novità Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è l'utilizzo di un modulo di propulsione “ibrido seriale”. Con questo termine, i tecnici Volvo indicano il contemporaneo intervento del motore termico (il nuovo 1.5 benzina 3 cilindri) e dell'unità elettrica sul medesimo assale, nella fattispecie le ruote anteriori (al contrario, ad esempio, la piattaforma SPA-Scalable Product Architecture dedicata ai modelli di fascia superiore per dimensioni e segmento sfrutta lo schema a motore elettrico parallelo, cioè collocato in corrispondenza del retrotreno). Il motore elettrico è quello principale e quello endotermico subentra solo in fase di necessità, a differenza di quanto accade con la Mild-Hybrid in cui è sempre il motore endotermico quello principale.



Potenza e bassi consumi

Grazie all'utilizzo del motore 1.5 turbocompresso benzina da 180 CV combinato con il motore elettrico da 82 CV, la potenza di sistema arriva fino ai 262 CV, per una forza motrice da 425 Nm di coppia massima. Le prestazioni e il piacere di guida sono sicuramente di tutto rispetto, dato che l'accelerazione da 0-100 km/h si registra in 7,3 secondi. La Velocità massima è invece elettronicamente limitata a 180 km/h. Di assoluto rilievo i valori di consumi ed emissioni: Volvo dichiara consumi combinati (ciclo WLTP) di 2-2,4 litri di benzina per 100 km, e 45-55 g/km di CO2. Riguardo alle emissioni, Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid rientra in pieno nella fascia di Ecobonus ministeriale da 1.500 euro all’acquisto (2.500 euro con un usato Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 da rottamare).



Tre modalità di guida

Il conducente di Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid ha a disposizione tre programmi di guida:





Pure : garantisce la marcia del veicolo in modalità 100% elettrica, e fino ad una velocità di 125 km/h e con un'autonomia di 45 km.

Hybrid : è la modalità standard, che entra in funzione nella fase di avviamento, in cui entrambe le unità motrici lavorano in sincrono; a controllarne l’azione, provvede la centralina di gestione cui spetta il compito di minimizzare i valori di consumo e le emissioni; nel caso in cui il livello della batteria sia insufficiente, oppure qualora il conducente interviene sull’acceleratore, l’alimentazione viene commutata in modalità termica

Power: questo programma interviene quando il conducente abbia necessità di avere a disposizione l’intera potenza e la massima forza motrice (segnatamente, l’accelerazione e la ripresa, con un “boost” in più garantito dall’unità elettrica; l’allungo e la velocità, “a cura” del 1.5 3 cilindri benzina).



Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5: la scheda tecnica

Ingombri esterni



Lunghezza: 4,43 m



Larghezza: 1,86 m



Altezza: 1,66 m



Passo: 2.700 mm



Peso: 1.812 kg



La tecnologia di motorizzazione



Motore: 1.5 tre cilindri benzina turbocompresso



Potenza massima: 182 CV



Motore elettrico: 82 CV



Potenza di sistema: 262 CV



Coppia motrice: 425 Nm complessivi (265 Nm+180 Nm)



Cambio: Geartronic a sette rapporti



Batteria di alimentazione: 10,7 kWh (8,5 kWh di capacità utile)



Autonomia massima in modalità di marcia elettrica: 45 km



Capacità serbatoio benzina: 48 litri



Velocità massima: 180 km/h (autolimitati)



Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 7”3



Consumo combinato (WLTP): 2,0-2,4 litri per 100 km



Emissioni di CO2 (WLTP): 45-55 g/km.



I prezzi e gli allestimenti

La lineup Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 viene declinata in tre varianti di configurazione:





Inscription-Expression



Inscription



R-Design.



Di seguito l’indicazione degli importi “chiavi in mano”.





Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 Inscription-Expression: 47.700 euro



Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 Inscription: 50.220 euro



Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 R-Design: 50.920 euro.



Le principali dotazioni



Recharge Inscription-Expression

In aggiunta alla versione Momentum, dispone di serie di:





cerchi in lega da 18” a finitura Nero Diamond Cut con pneumatici da 235/55 R 18



cavo di tipo 2 monofase da 7 m Mode 2 per la ricarica da 2,3 kW, 10Ah di potenza, con presa di tipo Schuko



cavo di tipo 2 monofase da 4,5 m Mode 3 per la ricarica da 16Ah di potenza massima, con presa Mennekes



cornici inferiori lucide ai finestrini laterali



fendinebbia a Led



griglia anteriore in nero lucido con barre verticali cromate, cornice a finitura cromata



indicazione “Recharge” incisa sul montante posteriore



fendinebbia a Led



portellone a comando elettrico



piastre di protezione (anteriore e posteriore) in argento opaco



battitacco in argento lucido (quelli anteriori con iscrizione “Recharge”)



modulo infotainment “Sensus Connect” con impianto audio “High Performance Sound” da 250W di uscita ad 8 altoparlanti; impianto di navigazione “Sensus Navigation” con servizio Real Time Traffic a grafica 3D (comprendente mappa europea su HD, impostazione vocale della destinazione ed aggiornamento cartografico semestrale a vita, funzione Eco-Driving, ricerca dei luoghi di interesse circostanti, funzione “send-to-car” per l’invio al veicolo delle App : Park&Play, Yelp, Glympse, Weather e WikiLocations), ed integrazione smartphone mediante lo schermo touch centrale da 9”, con controllo funzioni multimediali attraverso comandi vocali via Siri o Google attraverso il sistema audio di bordo.



Recharge Inscription

Questa configurazione aggiunge, all’allestimento Inscription Expression, le seguenti dotazioni:





cerchi da 19” Nero Diamond Cut a cinque razze sdoppiate con pneumatici da 235/50 R 19



sedili (anteriori con cuscino estendibile) rivestiti in pelle Arianne



tappetini personalizzati



illuminazione ambient “Top Line”



inserti decorativi in legno Driftwood



pomello del cambio in cristallo Orrefors



protezione metallica per la soglia del vano di carico



finitura in nero lucido per il tunnel centrale.



Recharge R-Design

Questo allestimento, di impostazione ancora più sportiva, offre in più, rispetto alla declinazione Inscription Expression: