Nuova Hyundai i20: svelati gli interni

Di Junio Gulinelli venerdì 27 marzo 2020

Rilasciate le prime fotografie della rinnovata utilitaria coreana





Circa un mese fa Hyundai svelava le prime fotografie e i dettagli della rinnovata i20. La piccola coreana si faceva vedere con il suo nuovo look esterno, annunciando anche nuove motorizzazioni semi-ibride.

L'abitacolo della nuova Hyundai i20

Ora il marchio asiatico torna a puntare i riflettori sulla sua utilitaria di segmento B svelando per la prima volta le immagini dell’abitacolo ridisegnato. Le novità riguardano prima di tutto il cruscotto rialzato e la nuova illuminazione ambientale a LED. La strumentazione conta su un cluster digitale da 10,25 pollici, mentre sulla plancia centrale è protagonista lo schermo touchscreen centrale da 10,25 pollici che fa da interfaccia al sistema di infotainment.

Infotainment aggiornato

Anche il sistema multimediale della nuova Hyundai i20 riceve importanti novità tra cui funzioni avanzate, la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless, un sistema Bose Premium a otto speaker dotato di subwoofer e la ricarica wireless degli smartphone. L’abitacolo, inoltre, potrà essere personalizzato con nuove opzioni e proposte cromatiche con dettagli Lime Green che si vanno ad aggiungere alle opzioni in nero (Black Mono) o in una combinazione di nero e grigio (Black & Gray).

Più sicura

Il reparto sicurezza viene arricchito con il completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense e nuove funzionalità tra cui il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) – che adatta autonomamente la velocità ai limiti previsti.