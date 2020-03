Toyota e Lexus: grandi novità in arrivo, tra queste la GR 86

Di Junio Gulinelli giovedì 26 marzo 2020

Il futuro a breve-medio termine dei due marchi giapponesi





La gamma Toyota e Lexus sta per ricevere cambiamenti importanti su tutti i mercati. Secondo alcune indiscrezioni filtrate da AllCarNews, emerse a seguito di una presentazione dedicata ai concessionari, le due marche rinnoveranno la gran parte dei loro modelli nei prossimi quattro anni. Da una Corolla Crossover fino a una nuova Lexus IS, passando per una Toyota GR 86, nella famiglia giapponese ci saranno tante novità. Per ora si tratta solamente di rumors, niente di ufficiale, e l’unica immagine che testimonia le indiscrezioni è quella che conferma che nel 2021 ci sarà una nuova Toyota GT 86.

Le novità future di Toyota

In ordine cronologico il prossimo autunno Toyota presenterà una nuova monovolume denominata Sienna (che però, visto los carso interesse in Europa per questo segmento non arriverà nel Vecchio Continente) e una nuova SUV o crossover. In entrambi i casi queste new entry saranno disponibili solo ed esclusivamente con powertrain ibridi.

La novità che, sì, arriverà in Europa sarà la nuova Toyota GT 86, che con ogni probabilità cambierà la sua nomenclatura in GR 86. Così come lìattuale generazione, la nuova GR 86 condividerà la piattaforma con la Subaru BRZ e la marca delle Pleiadi continuerà a produrre entrambi i modelli. La nuova coupé giapponese, che manterrà la trazione posteriore, dovrebbe montare un motore sovralimentato da 255 CV e probabilmente sfoggerà interni più sofisticati e di taglio Premium.

La nuova Toyota GR 86 arriverà nell’estate del 2021, insieme a una misteriosa Corolla in formato crossover, della quale però non si hanno ancora informazioni. Sempre il prossimo anno la Toyota Camry riceverà un leggero restyling prima della nuova generazione, attesa per il 2024.

Per il mercato statunitense Toyota rinnoverà completamente la sua pick-up Tundra con una nuova piattaforma TNGA-F che servirà anche da base per i fuoristrada 4Runner e Sequoias, previsti per il 2022. Come fino ad ora del resto, nessuna di queste tre verrà commercializzata in Europa.

Le novità future di Lexus

La Lexus IS è la risposta della marca giapponese alle BMW Serie 3 e Mercedes-benz Classe C. La nuova generazione è prevista per il 2021. Sarà un modello quasi esclusivamente ibrido, anche se secondo alcuni rumors provenienti dal Giappone insistono che potrebbe ritornare anche con una versione sportiva, la IS F, in questo caso equipaggiata con il 6 cilindri in linea BMW della Toyota GR Sopra. Ma anche se l’idea sembra promettente, ci sono scarse possibilità che si realizzi.

All’altro estremo della gamma, Lexus abbandonerebbe invece il V8 aspirato sviluppato insieme a Yamaha e che spinge la sportiva Lexus RC F e la LC 500. Approfittando del restyling della Lexus ES potremmo vedere una versione ES ‘F’ che però sarebbe ibrida e non alimentata da un V8.

E infine le Lexus LX (che non si vendono in Europa) e la Toyota Land Cruiser saranno ancora più separate nel loro posizionamento. La Lexus si addentrerà nel territorio dei SUV di Lusso, spinta d aut V6 ibrido, mentre la Land Cruiser sarà sempre di più un’autentica 4x4 di stampo off-road.