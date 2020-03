Audi e-tron Sportback: la versione speciale Edition one

Di Dario Montrone venerdì 13 marzo 2020

Ecco la nuova Audi e-tron Sportback Edition one, versione speciale in serie limitata della SUV coupé elettrica, riconoscibile soprattutto per lo specifico colore Blu Plasma della carrozzeria.

Nel corso della prossima primavera, la SUV coupé Audi e-tron Sportback a propulsione elettrica sarà disponibile nella versione speciale Edition one, prodotta in meno di 500 esemplari e proposta al prezzo unitario di 117.500 euro. Le caratteristiche tecniche sono le stesse della configurazione 55, con il doppio motore elettrico da 408 CV di potenza complessiva e 664 Nm di coppia massima, la trazione integrale quattro elettrica e il pacco delle batterie da 95 kWh che assicura 446 km di autonomia massima.

Esteticamente, la nuova Audi e-tron Sportback Edition one è riconoscibile per i cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici di diametro a dieci razze rotore di colore nero e torniti lucidi, le pinze dei freni di colore arancio, la carrozzeria di colore Blu Plasma metallizzato in abbinamento ai dettagli nella tinta Grigio Manhattan a contrasto e il tetto panoramico in vetro. La dotazione di serie, invece, è completa di sospensioni pneumatiche adattive e impianto audio Bang&Olufsen Premium Sound System, nonché dei pacchetti Tour e City con numerosi dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida.



L'abitacolo della nuova Audi e-tron Sportback Edition one, invece, prevede gli interni in pelle Valcona, l'illuminazione diffusa multicolor con le luci a led e il pacchetto S line interior che include i sedili anteriori sportivi - con il supporto lombare - riscaldabili e regolabili elettricamente, il cielo in tessuto di colore nero, gli inserti in alluminio spazzolato opaco scuro e il rivestimento interno in Alcantara di colore nero per le portiere.

Infine, la nuova Audi e-tron Sportback Edition one è dotata anche del pacchetto Audi Innovative Virtual con la strumentazione digitale Audi virtual cockpit, gli specchietti retrovisori esterni virtuali e i proiettori Audi Matrix a led completi di indicatori direzionali dinamici, senza dimenticare il sistema multimediale MMI touch response con il doppio display da 10,1 e 8,6 pollici.