Porsche 911 (992) Turbo S: foto spia della versione definitiva

Di Tommaso Giacomelli venerdì 13 marzo 2020

La Porsche 911 (992) Turbo S è ormai realtà, le recenti foto spia hanno immortalato un esemplare giallo in Svezia.

La Porsche 911 (992) Turbo S è già stata svelata nella sua forma definitiva online, con una presentazione presso il centro di sviluppo Porsche in Germania. Ma sono arrivate delle foto spia che ritraggono un esemplare della sportiva tedesca da 650 CV nel Nord Europa, precisamente su strada pubblica svedese, in uno degli ultimi test di sviluppo sulla neve. Stavolta la nuova generazione di Turbo S è stata immortalata con una vistosa tinta gialla, che esalta le sue forme sportive e scultoree. Si tratta di una vettura che è pronta a far emozionare i tanti appassionati del Marchio, grazie alle sue straordinarie doti dinamiche e alla sua evoluzione, che però mantiene fortemente i legami con la grande tradizione del Brand.



Caratteristiche

La nuova generazione di Porsche 911 Turbo S utilizza un motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri, con il quale si raggiunge una potenza di 650 CV e 800 Nm di coppia, ben 70 CV in più rispetto alla precedente generazione. Grazie a questo incredibile incremento di potenza, il livello di prestazioni che raggiunge la 911 Turbo S è superlativo: lo 0-100 km/h viene coperto in 2,7 secondi, mentre la velocità massima è di 330 km/h. Ma la nuova creatura non è solo più veloce, ma è anche più efficiente, in più ci sono tutti gli ingredienti che da sempre hanno contraddistinto le vetture di Porsche, come l'impareggiabile handling e il perfetto bilanciamento.