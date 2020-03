Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection: auto di lusso in 50 esemplari

Di Rosario Scelsi giovedì 12 marzo 2020

Solo un ristretto numero di paperoni avrà il privilegio di portare in garage la Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection, che evoca emozioni di altri tempi.

La Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection è la prima auto da collezione del nuovo decennio per il leggendario marchio dello "spirito d'estasi". Questo progetto giunge nel 2020, anno già segnato da molti eventi tristi, ma incarna lo spirito ruggente dei tempi aurei del passato, quando le atmosfere glamour facevano sognare ad occhi aperti.

Guardando le ricostruzioni grafiche, che ne anticipano l'aspetto, si coglie lo spirito dinamico di questa roadster esclusiva, che sembra una scultura ad alte prestazioni, dove il lusso la fa da padrone.

Ispirandosi alle irriverenti e fascinose auto scoperte degli anni '20, associate per sempre alla vita dei giovani brillanti e ribelli di Hollywood, la nuova Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection cattura l'atteggiamento spensierato di quei giorni lontani, facendone un'espressione audace e contemporanea progettata per i non conformisti di oggi e per i cercatori di piacere.

Solo 50 esemplari sono previsti per questa serie limitata, destinata a fare la gioia dei fortunati clienti di tutto il mondo, che dovranno sborsare cifre fuori dal comune per assicurarsi il privilegio. La tinta argento avvolge la carrozzeria e il frangivento Aero Cowling, esaltando l'opulenza e il senso di velocità della tela grafica.

Alla "spina dorsale" centrale il compito di "portare" la carrozzeria dentro l'abitacolo, a due posti secchi, come impone un "giocattolo" del genere. La cabina (di taglio sartoriale) miscela il classico e il moderno, le tinte chiare e quelle scure, in quadro di lusso seducentemente tattile, splendida espressione di eccellenza dei materiali e dell'artigianato dei nostri tempi.

La Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection fonde la nostalgia del passato e la sofisticata innovazione del futuro, immergendo conducente e passeggero nell'eccentricità e nella classe britanniche, note a tutte le latitudini.