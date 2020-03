Tesla Model 3 da record sul circuito di Tsukuba

Di Tommaso Giacomelli giovedì 12 marzo 2020

La Tesla Model 3 di Unplagged Performance ha battuto il record della McLaren F1 sul circuito giapponese di Tsukuba.

La Tesla Model 3 non è di certo la vettura più ideale e pensata per affrontare una giornata in pista, ma non sono dello stesso avviso in Giappone, dato che hanno realizzato un tuning ad opera di Unplugged Performance e lo hanno portato sul tracciato di Tsukuba. La vettura elettrica ha dimostrato di tirar fuori le unghie e di realizzare un giro più veloce di una supercar affermata come la McLaren F1, grazie ad un crono di: 1'03.3. La vettura ha avuto bisogno di grandi modifiche? Sostanzialmente aveva un settaggio da strada quando è stata portata in pista, mentre il pilota era un novizio delle vetture elettriche. L'unico equipaggiamento speciale per affrontare le curve di Tsukuba sono stati gli pneumatici OEM di una Porsche 911 GT3 RS 997.



Dal Salone di Tokyo alla pista

La Model 3 vista a Tsukuba era la stessa che Unplagged Performance aveva portato al Salone di Tokio. Si tratta di un tuning svolto in modo tradizionale, ma applicato a una vettura elettrica. Il record assoluto di Tsukuba era stato battuto dalla Koenigsegg CCR nel 2005, ma la McLaren F1 è sempre stata per decadi la macchina aspirata di produzione più veloce sul celebre tracciato giapponese, reso ancora più famoso da alcuni capitoli videoludici dedicati al mondo delle auto. Un circuito breve, ma con sezioni tecnicamente notevoli, un bel banco di prova per tutte le auto. Tra l'altro appena uscita dal Salone di Tokyo la Model 3 aveva girato in 1'04.7, un centesimo peggio del record della McLaren F1. Era destino che il record prima o poi venisse infranto.