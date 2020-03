Audi A3 2020: già ordinabile in Italia con prezzi da 29.150 euro

Di Junio Gulinelli mercoledì 11 marzo 2020

3 motorizzazioni e tre equipaggiamenti al lancio per la quarta generazione della compatta di Ingolstadt





La quarta generazione dell’Audi A3 arriva sul mercato italiano dopo il debutto della scorsa settimana. La nuova compatta di Ingolstadt è già ordinabile con prezzi a partire da 29.150 euro e prime consegne da giugno.

Le motorizzazioni dell’Audi A3 Sportback 2020

L’Audi A3 2020, disponibile solo con la carrozzeria Sportback a 5 porte, viene proposta al lancio con due motorizzazioni: il 1.5 TFSI da 150 CV (da 30.100 euro) e il 2.0 TDI da 116 CV (da 29.150 euro) o 150 CV (da 35.200 euro), quest’ultimo abbinato alla trasmissione automatica s troni a 7 rapporti. Più avanti entreranno a listino anche il tre cilindri 1.0 TFSI da 110 CV e il 1.5 TFSI da 150 CV con sistema micro-ibrido da 48 Volt.

L’equipaggiamento di base dell’Audi A3

DI serie, fin dalla versione entry level, la nuova Audi A3 è equipaggiata con i cerchi da 16 pollici, i fari a LED, i sensori per le luci e la pioggia e i retrovisori elettrici e riscattabili. A borda conta sul climatizzare naturale, il sistema MMI con radio digitale DAB, la strumentazione digitale, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza e il Lane Departire Warning.

Audi A3 Business

Prima scelta dopo l’allestimento di accesso alla gamma A3 di Audi è la versione Business che aggiunge all’equipaggiamento di serie anche i sensori di parcheggio posteriori, l’adattive cruise control con stop&go, il clima bizona, e il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Audi A3 Business Advanced

L’allestimento Business Advanced monta anche i cerchi da 18 pollici, il sistema di assistenza per il parcheggio, battitacchi in alluminio e carrozzeria in tinta lucida con rifiniture in grigio selenite opaco.

Audi A3 S Line Edition

Al top della gamma Audi A3 2020 c’è l’allestimento sportiveggiante S-Editon con cerchi da 18 pollici in grigio grafite, rifiniture nere e grigio platino opaco e l’Audi Drive Select per la personalizzazione delle modalità dio guida.