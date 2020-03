dr 5.0: la nuova SUV compatta di DR Automobiles

Di Dario Montrone mercoledì 11 marzo 2020

Ecco la nuova dr 5.0, l'inedita SUV di dimensioni compatte del costruttore molisano DR Automobiles, già in vendita sul mercato italiano anche nella versione a GPL.

La gamma di DR Automobiles è stata ampliata al nuovo modello dr 5.0, inedita SUV di dimensioni compatte che affianca la piccola dr3 ed è posizionata tra i modelli dr4 e dr6, senza dimenticare la dr Evo anch'essa di recente introduzione in sostituzione della evo5 che rappresentava l'evoluzione della pioniera dr5.

La nuova dr 5.0 è lunga 436 centimetri, larga 183 centimetri e alta 263 centimetri, mentre il passo misura 263 centimetri. Il volume del bagagliaio, invece, varia dai 340 litri di capacità minima in configurazione standard ai 1.100 litri di capienza massima nella modalità a pieno carico.



Esteticamente, la nuova dr 5.0 rappresenta la gemella della SUV compatta cinese Chery Tiggo 5X, da cui differisce per lo stile specifico del frontale, nonché della zona posteriore. La gamma, invece, è limitata al motore a benzina 1.5 da 116 CV di potenza e 143 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a cinque marce e disponibile anche nella versione a GPL. A livello di prestazioni, la vettura raggiunge la velocità massima di 175 km/h, accelerando da 0 a 100 in 11,0 secondi. Per quanto riguarda i consumi di carburante e le emissioni, i rispettivi valori ammontano a 8,2 litri/100 km e 158 g/km di CO2 per la declinazione a benzina o 9,8 litri/100 km e 131 g/km di CO2 per la configurazione a GPL.

La nuova dr 5.0 è già in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 18.900 euro relativo alla versione a benzina, mentre la declinazione a GPL costa 19.900 euro. La dotazione di serie è completa di display touch screen da 9,0 pollici, quadro strumenti in LCD da 7,0 pollici, retrocamera, Keyless Entry, Keyless Start, volante multifunzione, Hill Descent Control, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 18 pollici di diametro.