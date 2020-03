Nissan, la gamma N-TEC arriva nelle concessionarie

Di Francesco Irace lunedì 9 marzo 2020

Nuovi elementi estetici e di stile e da tecnologie ancora più evolute

Le concessionarie Nissan accolgono la nuova gamma N-TEC caratterizzata da nuovi elementi estetici e di stile e da tecnologie ancora più evolute. La nuova gamma è disponibile sui diversi modelli Micra, Qashqai e X-Trail per un numero limitato di esemplari. Dunque, look lussuoso e accattivante conferito da eleganti dettagli di colore nero per gli esterni e gli interni delle vetture, per i clienti che amano distinguersi con stile. Ma andiamo nel dettaglio.



Nissan Micra N-TEC

La Micra N-TEC si basa sull’allestimento Acenta ed è disponibile in cinque colorazioni per gli esterni: Enigma Black, Solid White, Pearl White, Silver e Gunmetal Grey. Il pacchetto di personalizzazioni esterne di colore nero comprende: cerchi in lega da 17”, calotte degli specchietti retrovisori, finiture paraurti anteriore e posteriore, modanature laterali a cui si aggiungono i vetri privacy, i fendinebbia anteriori e il badge N-TEC. Per quanto riguarda gli interni, quelli di Micra N-TEC sono gli stessi dell’allestimento Acenta.

Ricca la dotazione tecnologica, di serie oppure opzionale, che contempla tra le varie cose: il nuovo sistema di infotainment NissanConnect con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, il Sistema intelligente di frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni, l’avviso di abbandono involontario di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e lo specchietto retrovisore con funzione anti abbagliamento. Prezzi da 17.720 euro e motore benzina 1.0l da 100CV di potenza (IG-T 100) abbinabile a cambio manuale o automatico X-Tronic.





Nissan Qashqai N-TEC

La Qashqai N-TEC invece si basa sull’allestimento N-Connecta ed è disponibile in cinque colorazione per gli esterni: Magnetic Red, White Pearl Brilliant, Dark Metal Grey, Black Metallic e Vivid Blue. Look esterno caratterizzato da carrozzeria Full body Color, esclusivi cerchi in lega Wind da 19” e finiture di colore nero quali: barre longitudinali al tetto, calotte degli specchietti retrovisori, griglia V-Motion e fari bruniti. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in PVC e Alcantara® e inserti presenti nella plancia e nelle finiture delle portiere.

Di serie c'è il ProPilot oltre ad una ricca dotazione: sistema di frenata intelligente con riconoscimento dei pedoni, Sistema intelligente copertura angolo cieco, Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, Sistema intelligente attenzione del guidatore, Sistema intelligente di assistenza al parcheggio e il Sistema di infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto. Prezzi da 31.800 euro e motori diesel e benzina: ovvero diesel 1.5l da 115CV di potenza (dCI 115), diesel 1.7l da 150CV di potenza (dCI 150) abbinabili a cambio manuale o automatico DCT/CVT, benzina 1.3l da 140CV e 160CV di potenza (DIG-T 140 e DIG-T 160) abbinabili a cambio manuale o automatico DCT.



Nissan X-Trail N-TEC

Infine la X-Trail, disponibile in versione a cinque o sette posti, con due o quattro ruote motrici, si basa sull'allestimento N-Connecta ed è offerta in tre colorazioni per gli esterni: Black Pearl, White Pearl Brilliant e Dark Metal Grey. Le finiture esterne di colore nero sono relative a cerchi in lega da 18”, barre longitudinali al tetto, calotte degli specchietti retrovisori e griglia V-Motion. Gli interni sono impreziositi dalle soglie battitacco illuminate sulle portiere anteriori.

ProPilot di serie anche in questo caso, oltre a Sistema di frenata intelligente con riconoscimento dei pedoni, Sistema intelligente copertura angolo cieco, Sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, Sistema intelligente attenzione del guidatore, Sistema intelligente di assistenza al parcheggio, Controllo automatico dei fari abbaglianti. Prezzi da 31.228 euro e motori diesel e benzina: diesel 1.7l da 150CV di potenza (dCI150) nelle versioni 2WD e 4WD abbinato a cambio manuale o automatico CVT, benzina 1.3l da 160CV di potenza (DIG-T 160) 2WD con cambio automatico DCT.