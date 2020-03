Hyundai i20 N 2020: un teaser svela la silhouette della sportiva

Di Junio Gulinelli lunedì 9 marzo 2020

Probabile, entro quest'anno, l'arrivo della variante racing della piccola utilitaria coreana





Qualche settimana fa Hyundai svelava la nuova generazione della i20. La piccola utilitaria coreana si ripropone con novità estetiche, meccaniche e con un equipaggiamento più ricco. Ora, attraverso il canale YouTube di Hyundai Austria, è stata diffusa una prima immagine della sua versione sportiva i20 N.

Apparsa con la carrozzeria in penombra alla fine del video teaser, la nuova Hyundai i20 N 2020, se confermata, se la vedrà sul mercato con concorrenti del calibro della Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST e Toyota GR Yaris.

Secondo le prime indiscrezioni la i20 N 2020 sarà spinta dal 1.6 turbo T-GDi da circa 200 CV di potenza e 265 Nm di coppia. A livello di telaio, le sospensioni dovrebbero rivedere una taratura speciale , più bassa rispetto alle i20 convenzionali. I rumors indicano anche novità per quanto riguarda los terzo e l’impianto frenante, riadattati alla nuova potenza.

A livello estetico la nuova Hyundai i20 N 2020 si distingurerà dal resto della gamma per il cofano leggermente più alto, i cerchi in lega da 19 pollici, l’alettone posteriore, nuove minigonne laterali, paraurti più aggressivi e un diffusore specifico in coda.