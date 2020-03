Porsche Exclusive Manufaktur: le ultime creazioni per Taycan e Panamera

Di Dario Montrone giovedì 5 marzo 2020

Numerose personalizzazioni di Porsche Exclusive Manufaktur per l'ibrida Panamera Turbo S e-Hybrid, ma anche per l'elettrica Taycan Turbo.

Sulla pagina ufficiale di facebook, la divisione Porsche Exclusive Manufaktur della Casa di Zuffenhausen ha recentemente pubblicato le foto delle ultime creazioni per le berline Panamera e Taycan, nelle rispettive configurazioni Turbo S e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 680 CV di potenza complessiva e Turbo a propulsione elettrica anch'essa da 680 CV di potenza.

La Porsche Panamera allestita da Porsche Exclusive Manufaktur è dotata dei cerchi in lega da 21 pollici di diametro, in tinta con la carrozzeria di colore Night Blue Metallic. Inoltre, sono previsti il sistema PCCB con i freni a disco in carboceramica abbinati alle pinze freno di colore verde fluo, i fari posteriori bruniti a led, l'impianto di scarico dedicato e il pacchetto Sport Design completo di paraurti sia anteriore che posteriori specifici e minigonne laterali.



Più ampia è la personalizzazione di Porsche Exclusive Manufaktur riservata alla Porsche Taycan, riconoscibile nella specifica configurazione soprattutto per il pacchetto Sport Design Carbon che prevede numerose componenti in fibra di carbonio come lo splitter anteriore, l'inserto per le minigonne laterali e il diffusore posteriore esteso, nonché i listelli battitacco illuminati con la finitura opaca e il lettering Taycan Turbo.

Infine, la Porsche Taycan di Porsche Exclusive Manufaktur - caratterizzata dalla colorazione Gentian Blue della carrozzeria - è dotata anche di paraurti anteriore con le prese d'aria maggiorate e fari Matrix a led tridimensionali di colore Glacier Blue con il dispositivo DLS+. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega Mission E Design da 21 pollici con il bordo in tinta con la carrozzeria, oppure i cerchi in lega di pari diametro Exclusive Design forgiati e fresati che pesano circa tre kg in meno.