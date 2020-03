Aston Martin V12 Speedster: esclusiva supercar in soli 88 esemplari

Di Dario Montrone mercoledì 4 marzo 2020

In arrivo l'anno prossimo, la nuova Aston Martin V12 Speedster è riconoscibile per la livrea F/A-18 di colore Skyfall Silver.

Ecco la nuova Aston Martin V12 Speedster, inedita supercar che sarà prodotta in soli 88 esemplari, assemblati a mano dal reparto Q by Aston Martin e in vendita nel corso del primo trimestre del 2021 al prezzo unitario di 765.000 sterline (pari a circa 877.000 euro).

Esteticamente, l'esclusiva Aston Martin V12 Speedster è riconoscibile per la livrea F/A-18 di colore Skyfall Silver, con dettagli di colore nero satinato a contrasto. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega forgiati da 21 pollici di diametro. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dagli interni in pelle e tessuto tecnico di colore nero, nonché dagli elementi in cromo scuro satinato e alluminio lavorato.



Per quanto riguarda la meccanica, l'inedita Aston Martin V12 Speedster è equipaggiata con il motore a benzina 5.2 V12 Twin Turbo da 710 CV di potenza e 753 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico ZF ad otto rapporti che consentirà di raggiungere la velocità massima di 300 km/h, accelerando da 0 a 100 in 3,5 secondi.

Infine, tra le specifiche caratteristiche della nuova Aston Martin V12 Speedster figurano il telaio unico realizzato quasi interamente in fibra di carbonio, i freni a disco in carboceramica da 410 millimetri di diametro per l'avantreno e 360 millimetri di diametro per il retrotreno, più il dispositivo con le modalità di guida Sport, Sport+ e Track.