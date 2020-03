Nuova Audi A3 Sportback: tutte le caratteristiche della quarta generazione

Di Dario Montrone martedì 3 marzo 2020

Ecco la nuova generazione della compatta premium Audi A3 Sportback, in arrivo sul mercato italiano nel corso del prossimo trimestre.

Debutta ufficialmente la nuova Audi A3 Sportback, ovvero la quarta generazione della compatta premium a cinque porte della Casa di Ingolstadt, attesa sul mercato italiano nel corso del secondo trimestre. Inizialmente, la gamma comprenderà la versione 35TFSI con il motore a benzina 1.5 TFSI da 150 CV di potenza, affiancata dalle declinazioni 30TDI e 35TDI con il propulsore diesel 2.0 TDI da 116 CV e 150 CV di potenza, rispettivamente abbinato al cambio meccanico a sei marce e al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti.

Esteticamente, la nuova generazione della Audi A3 Sportback è riconoscibile per la calandra Single Frame a nido d'ape di forma esagonale, i montanti posteriori fortemente inclinati, i terminali di scarico trapezoidali e lo spoiler posteriore integrato. La gamma cromatica, invece, comprenderà dodici colorazioni, tra cui le nuove tinte Blu Atollo, Giallo Pitone, Blu Turbo e Grigio Manhattan. Per quanto riguarda le dimensioni, la vettura misura 434 cm in lunghezza, 182 cm in larghezza, 143 cm in altezza e 264 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio varia dai 380 litri di capacità minima ai 1.200 litri di capienza massima. A livello di massa, il valore minimo ammonta 1.280 kg.



Tra le altre caratteristiche della nuova Audi A3 Sportback figurano la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, il sistema multimediale MMI plus a comando vocale intelligente con il display touch screen da 10,1 pollici e l'autoradio digitale DAB+, più il look Black Panel per la plancia e la consolle centrale con le cuciture a contrasto. Al momento del lancio, la vettura sarà disponibile nella versione speciale Edition One con gli elementi della carrozzeria di colore grigio platino opaco, i proiettori bruniti Audi Matrix a led, i cerchi in lega da 18 pollici di colore grigio titanio e il pacchetto S line interior completo di sedili sportivi con poggiatesta integrati e logo S sullo schienale, volante sportivo traforato con il logo S, gli inserti dell'abitacolo in alluminio, il cielo di colore nero e la pedaliera in acciaio inox.

Successivamente, la quarta generazione della Audi A3 Sportback sarà disponibile anche con il motore a benzina 1.0 TFSI da 110 CV di potenza e la versione MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V che fornirà ulteriori 12 CV di potenza e 50 Nm di coppia per il propulsore a benzina 1.5 TFSI, nonché le declinazioni quattro a trazione integrale con la frizione multidisco elettroidraulica a lamelle, TFSIe a propulsione ibrida Plug-In e g-tron con l'alimentazione a metano.