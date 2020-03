McLaren Verdant Theme GT: nuova creazione di MSO

Di Dario Montrone lunedì 2 marzo 2020

Ecco la nuova McLaren Verdant Theme GT della divisione MSO, con la carrozzeria tricolore sul verde e il cashmere per l'abitacolo.

La divisione MSO - acronimo di McLaren Special Operations - della mitica Casa di Woking ha dato vita alla nuova McLaren Verdant Theme GT, riconoscibile per la vernice satinata tricolore Horsell Green, Arbor Green e Steppe Green che necessita di ben 430 ore per l'applicazione sulla supercar britannica.

Inoltre, tra le specifiche caratteristiche estetiche della nuova McLaren Verdant Theme GT figurano anche lo splitter anteriore e le pinze dei freni di colore Napier Green, in abbinamento al pacchetto MSO Black Pack che prevede il colore nero lucido per i cerchi in lega e i terminali di scarico.



Tuttavia, l'elemento distintivo della nuova McLaren Verdant Theme GT è l'utilizzo del cashmere di colore grigio antracite per alcuni elementi dell'abitacolo, come il tunnel centrale, gli inserti delle porte, la parte inferiore del cruscotto, le alette parasole, i poggiatesta e lo schienale dei sedili. Per il resto, sono previsti gli interni in pelle tricolore Dark Green, Jet Black e Laurel Green. Nessuna modifica, invece, per il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 620 CV di potenza che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.