Pagani, ecco il nuovo modello "nascosto" nel sito

Di Redazione Motori mercoledì 26 febbraio 2020

Attraverso il codice ascii il marchio italiano "nasconde" il design della nuova supersportiva

A quanto pare gli smanettoni possono trovare sul sito Pagani pane per i loro denti. E non ci riferiamo solo agli appassionati di auto di un certo tipo, ma anche a coloro che amano la tecnologia in tutte le sue sfaccettature. Qualche giorno fa i colleghi di autoweek avevano infatti scoperto un disegno di una nuova vettura scrutabile attraverso un codice ascii.

Oggi, con lo scopo di stuzzicare la curiosità e la fantasia degli appassionati, il sito del produttore italiano di auto ad alte prestazioni ha aggiornato il proprio codice ascii lasciando intendere che quella che intravediamo possa essere un nuovo modello pronto a debuttare sul mercato.

Si tratterebbe ovviamente di un'altra sportiva tutta pepe, come sottolineano la forma bassa e larga e la presenza di una grossa ala posteriore. Potrebbe essere con buone probabilità una coupé ma non è da escludere che si possa trattare anche di una roadster; d'altronde l'immagine è "piatta" per cui alcuni particolari, di fatto, sono impossibili da scorgere.

In ogni caso, se volete toccare con mano quello di cui stiamo parlando, andate direttamente sul sito Pagani e – se ne siete capaci – tirate fuori un codice ascii e vi ritroverete davanti al design della nuova Pagani...