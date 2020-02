Volkswagen up!: la nuova gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone venerdì 21 febbraio 2020

La citycar Volkswagen up! è disponibile in quattro livelli di allestimento, nonché come e-up! a propulsione elettrica, eco up! a metano ed up! GTI.

Debutta la nuova gamma per il mercato italiano della Volkswagen up!, primo modello ad adottare il nuovo logo della Casa di Wolfsburg. Questa citycar è in vendita da 14.000 euro, ma è proposta anche nelle configurazioni eco up! a metano, GTI in chiave sportiva ed e-up! a propulsione elettrica che costano, rispettivamente, 17.000 euro, 20.400 euro e 23.350 euro. Tutti i prezzi sono relativi alla più pratica variante a cinque porte, mentre la declinazione con la carrozzeria a tre porte costa esattamente 400 euro in meno.

La dotazione della Volkswagen up! è completa dei dispositivi Lane Assist, Cruise Control, Rear View con la retrocamera e i sensori di parcheggio posteriori, Seat Occupancy Recognition e Traffic Sign Recognition, nonché il sistema multimediale Radio Composition Phone con l'autoradio, il dispositivo Bluetooth e il navigatore satellitare integrato maps+more.

Inoltre, la nuova gamma italiana della Volkswagen up! è declinata in quattro allestimenti: move up!, con cerchi in lega da 15 pollici, luci diurne a led, climatizzatore manuale e We Connect Go; color up!, con climatizzatore automatico Climatronic, pacchetto Lights & Vision Pack (completo delle funzioni Coming Home, Leaving Home e sensore pioggia), vetri posteriori oscurati e volante multifunzione in pelle, più tetto, specchietti e cerchi in lega da 16 pollici a contrasto di colore bianco o nero; sport up!, con assetto sportivo, fari fendinebbia anteriori, inserti della carrozzeria di colore nero e minigonne laterali; beats up!, con specchietti retrovisori esterni a contrasto di colore rosso o nero, decorazioni beats, listelli battitacco, interni in tessuto specifico beats, illuminazione ambiente di colore bianco e impianto audio beats da 300W con sei altoparlanti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Volkswagen up! è disponibile con il propulsore a benzina 1.0 MPI da 60 CV, mentre per la eco up! è previsto il motore 1.0 MPI a metano da 68 CV. La up! GTI, invece, è equipaggiata con il propulsore a benzina 1.0 TSI da 115 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 196 km/h, accelerando da 0 a 100 in 8,8 secondi. Infine, la e-up! è mossa dall'unità elettrica da 83 CV di potenza, mentre la nuova batteria da 32,3 kWh garantisce l'autonomia massima di circa 260 km.