BMW M2 Edition: la versione speciale in partnership con Futura 2000

Di Dario Montrone venerdì 14 febbraio 2020

In arrivo nel mese di giugno, la speciale BMW M2 Edition "Designed by Futura 2000" sarà prodotta in soli 500 esemplari.

Ecco la BMW M2 Edition, versione speciale in serie limitata della compatta coupé bavarese, concepita in collaborazione con l'artista Futura 2000. Infatti, sarà proposta come "Designed by Futura 2000". Disponibile dal prossimo mese di giugno, sarà prodotta in soli 500 esemplari e deriverà dal modello M2 Competition equipaggiato con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo da 410 CV di potenza.

Esteticamente, la nuova BMW M2 Edition sarà riconoscibile per il design specifico di paraurti anteriore, minigonne laterali e paraurti posteriore. Inoltre, le speciali aerografie di Futura 2000 caratterizzeranno anche il cruscotto e la consolle centrale, senza dimenticare la soglia battitacco con il numero di serie e la firma dell'artista statunitense.



Infine, la speciale BMW M2 Edition - "Designed by Futura 2000" - sarà dotata anche di sedili sportivi M in pelle Dakota bicolore nero e bianco avorio con le cuciture a contrasto nella tinta Blu Parade, nonché del volante sportivo M in pelle e Alcantara con l'inserto di colore grigio all'altezza dell'impugnatura ad 'Ore 12'.

Oltre al modello M2 Edition, l'artista Futura 2000 realizzerà anche tre esemplari unici in configurazione 'Art Car' della sportiva compatta coupé bavarese, denominata per l'occasione BMW M2 by Futura 2000. Il primo esemplare sarà esposto all'edizione 2020 della kermesse artistica Frieze, in programma a Los Angeles.