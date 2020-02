Le auto per neopatentati: la lista completa Casa per Casa

Di Junio Gulinelli giovedì 13 febbraio 2020

Quali auto possono guidare i neopatentati? Come sapere se un'auto è adatta a un neopatentato? Quali sono i limiti per i neopatentati? La guida all'acquisto per chi ha appena preso la patente





Hai appena preso la patente e sei indeciso su quale auto comprare? Il mercato auto italiano è pieno di proposte per chi si accinge a diventare automobilista. A volte però con tanta offerta è difficile orientarsi, per questo vi proponiamo una lista completa delle auto per neopatentati 2020 Casa per Casa. Ma prima di tutto facciamo chiarezza sulla legge.

I neopatentati secondo la legge

Rientrano nella categoria dei neopatentati tutti coloro che hanno conseguito la patente A2, A, B1 e B da meno di un anno. I primi 12 mesi alla guida, dunque, sono il periodo secondo cui gli automobilisti sono soggetti ad alcune restrizioni.

I limiti di velocità per i neopatentati

Non tutti sanno, forse, che durante i primi tre anni dal conseguimento della patente, secondo la legge, gli automobilisti non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h nelle principali strade extraurbane.

Quali auto vanno bene per i neopatentati

Altro limite per i neopatentati riguarda la potenza dell’auto. La legge impone di non superare i 70 kW (95 CV), con un limite massimo del rapporto peso potenza sei 55 kW per tonnellata. Per le auto ibride si calcola solamente la potenza generata dal motore termico, mentre per le elettriche quella erogabile per almeno 30 minuti.

Le sanzioni per i neopatentati

Secondo la Legge del 2011 le multe per il mancato rispetto dei limiti di potenza delle auto per i neopatentati vanno da 160 a 641 euro, con sanzione amministrativa e sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Come verificare se l’auto è adatta ai neopatentati

Per verificare se un’auto è adatta ai neopatentati basta inserire il numero di targa nell’area di ricerca del sito ilportaledellautomobilista.it. Sulla carta di circolazione dell’auto, inoltre, è possibile verificare la potenza in CV, in KW e la tara.

La lista delle auto per neopatentati 2020 Casa per Casa

Le auto per neopatentati Citroen



Citroen C1 - Prezzi da 13.100 euro



Citroen C3 - Pure Tech 83 - Prezzi da 15.100 euro



Le auto per neopatentati Dacia



Dacia Sandero 1.0 - Prezzi da 7.600 euro; Dacia Sandero 1.5 Blue dCi 75 CV - Prezzi da 11.250 euro



Dacia Logan MCV 1.0 - Prezzi da 8.850 euro; Dacia Logan MCV 1.5 Blue dCi 75 CV - Prezzi da 12.100 euro



Dacia Duster 1.5 Blue dCi 95 CV - Prezzi da 15.100 euro



Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi 95 CV - Prezzi da 13.800 euro



Dacia Dokker 1.5 Blue dCi 75 CV- Prezzi da 13.900 euro; Dacia Dokker 1.5 Blue dCi 95 CV - Prezzi da 14.400 euro



Le auto per neopatentati Fiat



Fiat 500 1.2 - Prezzi da 14.650 euro; Fiat 500 1.2 Easypower - Prezzi da 16.400 euro



Fiat 500 C - Prezzi da 17.350 euro



Fiat 500L 1.4 - Prezzi da 18.650 euro; Fiat 500L 1.3 MJT - Prezzi da 21.150 euro; Fiat 500L Wagon 1.4 - Prezzi da 19.550 euro; Fiat 500L Wagon 1.3 MJT - Prezzi da 22.050 euro



Fiat 500X 1.3 MultiJet - Prezzi da 21.500 euro



Fiat Panda 1.2 - Prezzi da 11.550 euro; Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo - Prezzi 18.050 euro; Fiat Panda 1.2 EasyPower - Prezzi da 14.550 euro; Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power - Prezzi da 16.200 euro



Fiat Tipo 1.3 Mjt 5p. - Prezzi da 19.800 euro; Fiat Tipo SW 1.4 - Prezzi da 18.300 euro; Fiat Tipo SW 1.3 Mjt - Prezzi da 21.050 euro



Fiat Qubo 1.4 - Prezzi da 14.750 euro; Fiat Qubo 1.4 Natural Power - Prezzi da 18.250 euro; Fiat Qubo 1.3 MJT 80 CV - Prezzi da 17.750 euro; Fiat Qubo 1.3 MJT 95 CV - Prezzi da 18.750 euro



Fiat Doblò 1.6 MJT 95 CV - Prezzi da 21.700 euro



Le auto per neopatentati Ford



Ford C-Max 7 1.5 EcoBlue 95 CV - Prezzi da 27.150 euro



Ford EcoSport 1.5 EcoBlue 95 CV - Prezzi da 22.500 euro



Ford Ka+ - Prezzi da 11.700 euro



Ford Fiesta - Prezzi da 1.1 17.050 euro; Ford Fiesta - Prezzi da 1.1 GPL da 18.800 euro; Ford Fiesta 1.5 EcoBlue - Prezzi da 18.800 euro



Ford Focus 1.5 EcoBlue 95 CV - Prezzi da 24.850 euro; Ford Focus SW 1.5 EcoBlue 95 CV - Prezzi da 25.850 euro



Ford Tourneo Courier 1.5 TDCI 75 CV- Prezzi da 18.350 euro



Le auto per neopatentati Hyundai



Hyundai i10 1.0 - Prezzi da 10.950 euro; Hyundai i10 1.0 Econext - Prezzi da 12.700 euro; Hyundai i20 1.2 75 CV - Prezzi da 16.850 euro; Hyundai i20 1.2 Econext - Prezzi da 18.600 euro



Hyundai Ioniq EV - Prezzi da 41.000 euro



Hyundai Kona EV - Prezzi da 38.300 euro





Le auto per neopatentati Kia





Kia Picanto 1.0 - Prezzi da 11.150 euro; Kia Picanto 1.0 EcoGPL - Prezzi da 12.650 euro



Kia Rio 1.2 GPL - Prezzi da 17.400 euro



Kia Stonic 1.2 - Prezzi da 18.250





Le auto per neopatentati Lancia





Lancia Ypsilon 1.2 - Prezzi da 13.950 euro; Lancia Ypsilon 1.2 GPL - Prezzi da 15.950 euro; Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Metano - Prezzi da 17.700 euro





Le auto per neopatentati Mercedes-Benz





Mercedes B 160 d - Prezzi da 27.310 euro



Mercedes Citan 108 CDI - Prezzi da 23.315 euro; Mercedes Citan 109 CDI - Prezzi da 23.902 euro





Le auto per neopatentati Mini





Mini One 75 CV - Prezzi da 18.250 euro; Mini One 75 CV 5 porte - Prezzi da 19.100 euro





Le auto per neopatentati Mitsubishi





Mitsubishi Space Star 1.0 Funky - Prezzi da 13.750 euro; Mitsubishi Space Star 1.0 GPL - Prezzi da 14.510 euro





Le auto per neopatentati Opel





Opel Corsa 1.2 75 CV - Prezzi da 15.550 euro



Opel Crossland X 1.2 83 CV - Prezzi da 18.450 euro



Le auto per neopatentati Peugeot



Peugeot 108 neopatentati - Prezzi da 12.830 euro



Peugeot 208 PureTech 75 - Prezzi da 15.150 euro



Peugeot iOn - Prezzi da 28.376 euro



Le auto per neopatentati Renault



Renault Twingo SCe - Prezzi da 11.500 euro



Renault Clio SCe 65 CV - Prezzi da 14.400 euro; Renault Clio SCe 75 CV - Prezzi da 16.250 euro; Renault Clio Blue dCi 85 CV- Prezzi da 19.050 euro; Renault Clio Generation TCe 75 CV- Prezzi da 12.750 euro; Renault Clio Sporter TCe 75 CV - Prezzi da 15.250 euro; Renault Clio Sporter dCi 75 CV - Prezzi da 17.550 euro; Renault Clio Sporter dCi 90 CV - Prezzi da 18.050 euro



Renault Mégane Blue dCi 95 CV - Prezzi da 21.850 euro; Renault Mégane Sporter Blue dCi 95 CV - Prezzi da 22.850 euro



Renault Captur Blue dCi 95 CV - Prezzi da 20.850 euro



Renault Kangoo Blue dCi 95 CV - Prezzi da 21.860 euro



Renault Zoe R110 - Prezzi da 34.100 euro; Renault Zoe R135 - Prezzi da 35.900 euro



Le auto per neopatentati Seat



Seat Mii 1.0 - Prezzi da 11.280 euro; Seat Mii 1.0 Ecofuel - Prezzi da 13.830 euro; Seat Mii electric - Prezzi da 23.250 euro



Seat Ibiza 1.0 - Prezzi da 14.900 euro; Seat Ibiza 1.0 TGI - Prezzi da 18.200 euro



Seat Arona 1.0 TGI - Prezzi da 19.250 euro; Seat Arona 1.6 TDI - Prezzi da 20.650 euro





Le auto per neopatentati Skoda





Skoda Fabia 1.0 - Prezzi da 14.100 euro



Skoda Citigo e IV - Prezzi da 22.300 euro



Le auto per neopatentati Smart



Smart Fortwo EQ - Prezzi da 25.027 euro



Smart Fortwo cabrio EQ - Prezzi da 28.394 euro



Smart Forfour EQ - Prezzi da 25.649 euro



Le auto per neopatentati Toyota



Toyota Aygo x-fun - Prezzi da 14.550 euro



Toyota Yaris 1.0 - Prezzi da 15.300 euro; Toyota Yaris Hybrid - Prezzi da 21.350 euro



Le auto per neopatentati Volkswagen