Trofeo Italia Storico 2020, ecco le date!

Di nicopatrizi domenica 9 febbraio 2020

Si parte il 22 Marzo, ampio afflusso di vetture 4.Raggruppamento

Anche nel 2020 il Trofeo Italia Storico è pronto ad impreziosire i weekend di gara dell'Autodromo dell'Umbria. La serie curata dal Team Italia con l'assistenza di Walter Nocci scatterà a Magione il 22 Marzo prossimo mantenendo inalterato il format "sprint" con singola sessione di prove ufficiali e gara secca da venti minuti. Tutti gli eventi della serie avranno luogo a Magione anche se non sono ancora da escludersi "sorprese". Confermati quasi tutti i protagonisti della passata edizione con ampia presenza di vetture del 4.Raggruppamento, le ex-Vetture Scaduta Omologazione già protagoniste di innumerevoli Gare Club degli anni d'oro di Magione. Tra queste spiccano diverse Peugeot 205 GTI, Renault 5 GT Turbo, Alfa Romeo 75 e 33. Anche il Primo, il Secondo ed il Terzo Raggruppamento saranno comunque ben rappresentati con molti modelli di assoluto interesse. Dopo la prova del 22 Marzo si tornerà in pista sempre a Magione il 26 Aprile, poi il 28 Giugno. Dopo la pausa estiva si gareggerà di nuovo il 13 Settembre, con rush finale nelle gare del 18 Ottobre ed 8 Novembre. Partners "regolari" del Trofeo Italia Storico saranno la serie Bmw 318 Racing Series, il Trofeo Formula Libera ed il nuovo campionato per le Formula 850 che proprio in questi giorni definisce il suo schieramento. Oltre al Trofeo Italia Storico "classico" per le vetture Youngtimer a ruote coperte, è in fase di progettazione una nuova stuzzicante Divisione che renderà la serie ancora più allettante e variegata...

N.M.B.