Silvia Sellani "elettrizza" nella Smart e-cup!

Di nicopatrizi mercoledì 5 febbraio 2020

La romana è una veterana dei campionati Smart

Tra i numerosi protagonisti della Smart e-Cup, che lo scorso anno ha potuto fregiarsi del titolo di Campionato Italiano Energie Alternative, spicca la graziosa Silvia Sellani. La romana vanta oltre venti anni di esperienza nel Motorsport e proviene da una famiglia "pane e motori"; anche il fratello Andrea è infatti impegnato con l'organizzazione della Smart e-cup riservata alle silenziose Fortwo. Tra i molti campionati in cui si è cimentata Silvia, anche una apparizione di alto livello nella serie Smart Cup riservata alle "piccole" di casa Mercedes alimentate a benzina ed andata in scena dal 2001 al 2003. Anche in quel campionato Silvia si prese grosse soddisfazioni con il titolo Under 25. Gli anni sono passati ma la Sellani continua a mietere successi e nel 2019 si è fregiata del titolo Dame con otto vittorie, piegando la concorrenza di avversarie quotatissime come Stefania Grassetto ed Alessandra Torresani. Silvia ha bissato il titolo conseguito nel 2018 dopo un aspro duello con la conterranea Silvia Simoni. Per la portacolori del Team Mercedes Benz Roma una doppietta che le ha procurato notevole risalto grazie all'ampia visibilità mediatica della serie. Una stagione ricca di soddisfazioni e con pochi rimpianti. Tra questi un Top Ten assoluto sfumato a Misano Adriatico con la pista in condizioni difficili a causa del bagnato. Anche nella prima tappa a Vallelunga non sono mancati i problemi con la sbandata sul bagnato di Gara 2 che la ha costretta ad inseguire sotto una pioggia sempre più fitta. Tra i numerosi avversari della veterana capitolina un pilota davvero speciale: il siciliano Antonino Cannavò, portacolori della F3 Motors, che è il compagno nella vita di Silvia. Una relazione che sembra sempre "incrinarsi" nella combattuta bagarre di ogni manche, ma che si rinsalda più forte che mai una volta portate le Smart in parco chiuso e scesi dall'auto. Nello scorso Ottobre, poi, Antonino e Silvia hanno per la prima volta gareggiato in squadra con una Renault Clio Williams nel gettonatissimo Rally Legend di San Marino conseguendo una performance niente male. La Sellani confermerà la partecipazione alla Smart EQ Fortwo E-Cup 2020, una vettura che a detta della romana è sempre più performante e maneggevole, silenziosa ma estremamente divertente da guidare. E questo weekend, a Monza, Silvia Sellani sarà premiata al Galà dei Campioni dell'Automobilismo 2019 in programma al Monza ENI Circuit. Un altro riconoscimento di una carriera ricca di soddisfazioni.

N.M.B.