Nuova Skoda Octavia RS iV: i teaser ufficiali della ibrida sportiva

Di Dario Montrone mercoledì 5 febbraio 2020

In arrivo l'inedita Skoda Octavia RS iV a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva, anche Wagon.

Ecco i teaser ufficiali della nuova Skoda Octavia RS iV, l'inedita versione sportiva a propulsione ibrida Plug-In che sarà presentata all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo. Le immagini anticipano lo stile della vettura, sia nella variante berlina che nella configurazione Wagon con la carrozzeria station wagon.

Esteticamente, la nuova Skoda Octavia RS iV sarà riconoscibile per numerosi dettagli di colore nero come la calandra specifica, il paraurti anteriore sportivo con le prese d'aria ampliate, i cerchi in lega dedicati di grandi dimensioni, il diffusore anteriore e lo spoiler posteriore. La potenza complessiva, invece, ammonterà a 245 CV.

La Skoda Octavia RS, introdotta esattamente vent'anni, giunge alla quarta generazione come la berlina compatta ceca da cui deriva. Questa sportiva declinazione è molto apprezzata in importanti mercati chiave del panorama automobilistico europeo, quali Germania, Regno Unito e Svizzera. Dopo la versione iV a propulsione ibrida Plug-In, la gamma dovrebbe essere ampliata alle motorizzazioni a benzina e diesel.