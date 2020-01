Volkswagen Polo: ecco la nuova versione speciale Sport

Di Dario Montrone venerdì 24 gennaio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Volkswagen Polo Sport, disponibile anche con il motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza.



La gamma italiana della Volkswagen Polo è stata ampliata con la nuova versione speciale Sport, disponibile al prezzo base di 18.450 euro. Esteticamente, è riconoscibile per il pacchetto R-Line con i paraurti specifici, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore e i terminali di scarico cromati trapezoidali, nonché per i vetri oscurati e i cerchi in lega Sebring da 16 pollici di diametro.

La nuova Volkswagen Polo Sport è proposta con i motori a benzina 1.0 Evo da 80 CV e 1.0 TSI da 95 CV di potenza, il propulsore diesel 1.6 TDI da 95 CV e l'unità 1.0 TGI a metano da 90 CV di potenza. Inoltre, è prevista la specifica motorizzazione a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 216 km/h e accelerare da 0 a 100 in 8,2 secondi, tra l'altro dotata del sistema ACT di disattivazione dei cilindri ed abbinata al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti.

Posizionata tra gli allestimenti Comfortline e Highline, la nuova declinazione Sport della Volkswagen Polo ha la dotazione di serie completa di fari fendinebbia, sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con il riconoscimento pedoni e la funzione di frenata d'emergenza City, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema anticollisione multipla, autoradio Composition Media con il display da 8,0 pollici e l'app Volkswagen Connect.

Per quanto riguarda gli optional, per la nuova Volkswagen Polo Sport sono previsti i pacchetti Exterior Pack ed R-Line Interior Pack, più il pacchetto Tech Pack che comprende il climatizzatore automatico Climatronic, il dispositivo App Connect per l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot ed il volante multifunzione in pelle.