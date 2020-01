Land Rover annuncia i sedili che simulano la camminata

Di Junio Gulinelli venerdì 17 gennaio 2020

Pensati per prevenire i dolori dovuti ai lunghi periodi di tempo seduti a bordo dell’auto.





Jaguar Land Rover pensa alla salute dei suoi clienti e presenta il progetto dei nuovi sedili ergonomici che adattano la loro forma. Denominato sedile “Morphable“, è in fase di sviluppo presso la divisione Body Interiors Research di Jaguar Land Rover, e incorpora nell’imbottitura una serie di attuatori che, con costanti microregolazioni, trasmettono al cervello del passeggero la sensazione della camminata. In questo modo si scongiurerebbero, secondo la Casa inglese, i dolori dovuti ai lunghi periodi di tempo seduti a bordo dell’auto. Basti pensare che, secondo jaguar Land Rover, l’automobilista medio britannico guida settimanalmente per circa 235 chilometri.

Il Dott. Steve Iley, Chief Medical Officer di Jaguar Land Rover, ha detto a tal proposito:



“La salute dei nostri clienti e collaboratori è sempre al centro dei nostri progetti di ricerca. Con la nostra esperienza ingegneristica sviluppiamo i sedili del futuro, dotati di tecnologie inedite per il mondo automobilistico, in grado di contribuire a mitigare un problema che colpisce la gente in tutto il mondo.”



Il progetto dei sedili Morphable rientra nel programma a lungo termine “Destinazione Zero” di Jaguar Land Rover,, con l’ambizione di rendere la società più sicura e sana, e l’ambiente più pulito.