Opel Grandland X Hybrid Plug-in: a trazione anteriore

Di Tommaso Giacomelli giovedì 16 gennaio 2020

L'Opel Grandland X Plug-In Hybrid è disponibile sul mercato italiano anche a trazione anteriore, e va ad affiancarsi alla trazione integrale. Prezzi che beneficiano di molte agevolazioni.

Opel Grandland X Hybrid Plug-in è disponibile in Italia anche con la singola trazione anteriore. Questa versione si affianca a quella con la trazione integrale. Il possente SUV di Russelsheim è venduto sul mercato italiano al prezzo di 42.550 euro, ma grazie alla propulsione ibrida, le emissioni inquinanti di CO2 di questo modello vengono ridotte, in questo modo si possono sfruttare i vantaggi dell'Ecobonus statale ottenendo uno sconto sull'acquisto di 1.500 euro che sale a 2.500 euro nel caso di rottamazione di una vecchia autovettura. A questo incentivo va aggiunto quello di Opel che prevede uno sconto di 4.000 euro che può salire a 6.000 euro in caso di rottamazione. In definitiva si può usufruire di uno sconto di 8.500 euro sulla Grandland X Hybrid Plug-in a trazione anteriore, per un prezzo complessivo di 34.050 euro. Un'ulteriore vantaggio è rappresentato dall'esenzione o alla riduzione del 50% della tassa di possesso (bollo), a seconda della regione.



Motorizzazione

Il SUV di origine tedesca adotta un motore 4 cilindri turbo benzina da 1.6 litri a iniezione diretta da 133 kW (180 CV) a cui è abbinato un altro elettrico da 81 kW (110 CV), il quale sfrutta una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. La trasmissione è regolata da un cambio automatico a 8 velocità. L'auto offre tre modalità di guida che permettono di ottimizzare il rendimento del motore: “Elettrica”, “Ibrida” e “Sport”. Nel complesso le prestazioni sono buone, tanto che la Grandland X è capace di compiere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 225 km/h. In modalità solo elettrica è possibile percorrere sino a 57 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Ottime anche l'equipaggiamento e le dotazioni di ADAS, che sono all'avanguardia e di prim'ordine.