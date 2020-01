Le auto più vendute nel 2019 in Italia

Di Junio Gulinelli giovedì 9 gennaio 2020

FCA piazza 5 auto nella top ten, la metà sono SUV ma la regina è sempre una sola...

Chi ha venduto più auto in Italia nel 2019? FCA si conferma ancora una volta il padrone assoluto del nostro mercato con 5 vetture piazzate nella top 10 e due sul podio delle auto più vendute in Italia nel 2019. Nonostante le 454.601 immatricolazioni (su un mercato totale che ha registrato 1.916.320 automobili vendute, -0,3%) FCA perde comunque il 9,8 % rispetto al 2018. La recessione non ha comunque impedito al Gruppo Italo-americano (ora riunitosi con PSA) di dominare le vendite di auto in Italia. Ecco la lista delle 10 auto più vendute nel 2019.

1. Fiat Panda

La piccola city car dell’ex Lingotto è ormai un pilastro fisso del mercato italiano. Nel 2019 sono state immatricolate 138.132 Fiat Panda.

2. Lancia Ypsilon

Rimasta ormai l’ultima e unica rappresentante del marchio torinese, la Lancia Ypsilon (venduta solo in Italia) continua imperterrita a fare grandi numeri: 58.759 unità nel 2019.

3. Dacia Duster.

Per poco più di mille unità vendute, la SUV compatta franco rumena ha infranto il podio tutto FCA delle auto più vendute in Italia. Con 43.701 unità la Dacia Duster si è piazzata terza nel 2019 davanti a un’altra Fiat.

4. Fiat 500X

La Fiat 500 che un tempo (neanche troppo lontano) fu la regina del nostro mercato è ormai fuori dalla top 10 delle auto più vendute in Italia. Ma al suo posto, quarta nel 2019, appare la sua declinazione SUV, la Fiat 500X. Per lei lo scorso anno 42.554 immatricolazioni.

5. Renault Clio

La nuova generazione della piccola francese, fin dal suo arrivo proprio lo scorso anno, ha saputo subito dimostrarsi all’altezza del nome che porta. La nuova Renault Clio Entra così nelle prime 5 auto più vendute del 2019 con 41.792 unità vendute. Regina del suo segmento.

6. Jeep Renegade

La piccola fuoristrada statunitense, la Jeep Renegade, è la terza SUV che troviamo nella classifica delle auto più vendute con 41.683 esemplari.

7. Citroen C3

Seconda francese tra le 10 auto più vendute in Italia è la Citroen C3. La piccola del Double Chevron dal design originale ha conquistato nel 2019 41.646 clienti.

8. Volkswagen T-Roc

All’ottavo posto troviamo finalmente una Volkswagen, e non è la Golf. La febbre dei SUV l’ha rimpiazzata con una crossover a ruote alte: la T-ROC che è finita nei garage di 39.600 italiani.

9. Toyota Yaris

Per la piccola giapponese la formula magica e di successo è stata quella dell’elettrificazione. Grazie soprattutto alla sua variante ibrida la Toyota Yaris è entrata nella top 10 con 36.805 unità vendute.

10. Jeep Compass

La sorella maggiore della Renegade, la Jeep Compass chiude infine la classifica della auto più vendute nel 2019 in Italia con un ottimo risultato di 35.568 auto consegnate.